Някои анимационни продукции са на стойност от над 260 млн. долара

Анимационните филми често се възприемат като забавни и леки продукции, насочени към деца и семейства, но зад красивите образи и магическите истории се крият огромни инвестиции, дълги години разработка и изключително скъпи технологии. Съвременната анимация съчетава не само художествен талант, но и най-новите постижения в компютърната графика, което прави създаването на един пълнометражен анимационен филм колкото креативен, толкова и скъп процес. Някои от тези филми струват повече от високобюджетни екшън продукции с реални актьори. Ето кои са най-скъпите анимационни филми, според класацията на deedeestudio.

Снимка: bg.wikipedia.org

„Tangled“ (2010) – 260 милиона долара

„Tangled“ поставя рекорд като най-скъпият анимационен филм в историята с бюджет от цели 260 милиона долара. Основната причина за тази колосална сума е, че продукцията е започвана и спирана многократно, като началото ѝ датира от 2001 г. под името Rapunzel Unbraided. Разходите по неуспешните версии, преработки на сюжета, както и дизайн и сторибордове, значително увеличават крайната сметка. Освен това, „Tangled“ е първият Disney филм, използващ 3D компютърна анимация, съчетана с класически 2D стил, което изисква напълно нов процес на работа.

Изключително скъп и трудоемък елемент е анимацията на дългата, магическа коса на Рапунцел, за която се налага създаване на нови технологии. Режисьорът Глен Кийн допълнително инвестира време и средства, за да направи анимацията органична чрез дигитални „надрисувки“ върху CG кадри. Всичко това превръща филма не само в технически подвиг, но и в бюджетен гигант.

Снимка: bg.wikipedia.org

„Lion King“ (2019) – 260 милиона долара

Римейкът на „Lion King“ от 2019 г. достига същия внушителен бюджет от 260 милиона долара, като огромна част от средствата отиват за внедряване на новаторска технология. Филмът е изцяло създаден с помощта на видео гейм енджина Unity и виртуална реалност, превръщайки всяка сцена в изцяло изследваем дигитален свят. Това позиционира Disney като пионер в интеграцията на VR в анимацията, но цената за тази иновация е изключително висока. В допълнение, филмът разполага със звезден актьорски състав – Бионсе (15 млн. долара), Доналд Глоувър, Джеймс Ърл Джоунс и др., като само хонорарите на актьорите също вдигат цената драстично.

„Toy Story 3“ (2010) – 200 милиона долара

С бюджет от 200 милиона долара, „Toy Story 3“ се нарежда сред най-скъпите анимационни филми, като част от сумата отива за нова технология в звука – това е първият филм, издаден с Dolby Surround Sound. Голямо перо в разходите са хонорарите на звездите: Том Ханкс и Тим Алън, които получават съответно 15 и 22 милиона долара за озвучаването на Уди и Бъз. Този луксозен бюджет обаче се оказва добра инвестиция – филмът става първата анимация, преминала границата от 1 милиард долара приходи в световния боксофис. Така всяка вложена стотинка в технологии и гласове се възвръща с голям успех и утвърждава филма като финансов хит.

Снимка: bg.wikipedia.org

„Monsters University“ (2013) – 200 милиона долара

„Monsters University“ също струва 200 милиона долара, основно заради въвеждането на новата технология Global Illumination – революционна осветителна система, която подобрява реализма и визуалното качество на сцените, но изисква огромен ресурс. Макар да предизвиква спорове в анимационната индустрия, този технологичен ъпгрейд не само покачва качеството на продукцията, но и оправдава вложените средства, тъй като филмът става вторият най-успешен дебют в историята на Pixar с 82 млн. долара само за премиерния уикенд. Така високотехнологичният подход носи не само ново ниво на анимация, но и отлична възвращаемост.

Снимка: bg.wikipedia.org

„Cars 2“ (2011) – 200 милиона долара

С бюджет от 200 милиона долара, „Cars 2“ значително надвишава цената на своя предшественик. Връщането на Джон Ласитър на режисьорския пост след 22 години е възприето като важно събитие и вероятно също повлиява на разходите. Най-сериозният финансов фактор обаче са новите визуални ефекти, особено при вода и отражения, които изискват трикратно увеличаване на компютърната мощ на Pixar. Това означава изграждане на по-голяма рендер ферма и инвестиции в изчислителна техника, за да се реализират новите визуални стандарти. Въпреки високата цена, филмът затвърждава позицията на Pixar като лидер в техническото развитие на анимацията.

Снимка: bg.wikipedia.org

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN