Как новите мита на Тръмп са пречка за жилищния пазар?

Търговци и производители сигнализират за рязък ръст на цените

САЩ въведоха мита върху ключови продукти, използвани в строителството и обзавеждането на дома – включително вносни кухненски шкафове, дървен материал и мебели. Това се прибавя към вече съществуващите търговски бариери, наложени през предишни години, и създават предизвикателства за строителната индустрия и жилищния пазар. Икономисти предупреждават, че ефектите от тези мерки могат да доведат до допълнително поскъпване на строителството и ремонтите, особено в сегментите на по-достъпното жилищно строителство, предава BBC.

Снимка: iStock

Новите мита се случват на фона на вече повишени разходи за материали като стомана и мед, върху които по-рано бяха наложени мита от 50%. Повишенията в цените на вносни продукти започнаха още през пролетта, а въвеждането на нови тарифи само задълбочава ценовия натиск. Търговци и производители сигнализират за рязък ръст на цените, а икономисти отбелязват, че новите тарифи идват в критичен момент за пазара, който вече страда от високи лихвени проценти и намален обем на строителството.

Според данни на Goldman Sachs, американските потребители ще поемат около 55% от разходите по новите мита, като ефектът ще се разгръща през следващите месеци. Мебелни компании също изразиха притеснения – някои, като RH (бившата Restoration Hardware), вече отчитат милиони долари в допълнителни разходи.

Снимка: iStock

Малки и независими фирми в интериорния и мебелния сектор също усещат негативния ефект от несигурността около митата. Покупките на домакинства и интериорни проекти се забавят, а производствените разходи растат. В някои случаи, въпреки че изделията се произвеждат в САЩ, суровините за тях са вносни и също подлежат на мита, което води до верижна реакция от поскъпване на крайните продукти и услуги, включително архитектурни и дизайнерски хонорари.

Според Националната асоциация на строителите на жилища, новите мита създават допълнителен натиск върху разходите за строителство и реновация. Икономисти предупреждават, че инвеститорите може да се откажат от нискомаржови проекти, ако разходите продължат да растат. Несигурността около цените на материалите, в комбинация с очаквано ново увеличение на митата през януари, създава нестабилна среда, която възпира растежа на и без това затруднения жилищен пазар в САЩ.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN