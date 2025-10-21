1 USD
БГ Бизнес 6,24 милиарда лв. на червено: България приключи 2024 с дефицит от 3% от БВП

6,24 милиарда лв. на червено: България приключи 2024 с дефицит от 3% от БВП

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Харчим повече, отколкото икономиката ни произвежда

Нови данни на Националния статистически институт (НСИ) показват, че България затвърждава бюджетната 2024 г. с дефицит от 6,24 млрд. лв. Това се равнява на 3% от брутния вътрешен продукт (БВП).

Къде потъват парите?

Снимка: iStock

Основната тежест пада върху централното управление, което е натрупало дефицит от 5,32 млрд. лв. Местните власти също остават на минус с 849 млн. лв., а социалноосигурителните фондове приключват годината с недостиг от 71 млн. лв.

Харчим повече, отколкото икономиката ни произвежда, и го правим устойчиво вече четири поредни години.

Дългът расте, но остава под контрол

Снимка: НСИ

В края на 2024 г. дългът на сектор „Държавно управление“ достига 48,85 млрд. лв., или 23,8% от БВП. Това е увеличение с над 6 млрд. спрямо предходната година. Всеки четвърти лев, който страната произвежда, „се равнява“ на размера на дълга. Дългът расте спрямо предишната година, но все още е сравнително нисък в сравнение с други държави от ЕС.

Снимка: НСИ

България е с най-ниско съотношение на държавния дълг спрямо БВП в ЕС

Три години дефицити, една тенденция

Данните показват, че от 2021 г. насам държавният баланс не е излизал на плюс.

  • 2021: -5.5 млрд. лв. (-4% от БВП)
  • 2022: -4.9 млрд. лв. (-2.9%)
  • 2023: -3.7 млрд. лв. (-2%)
  • 2024: -6.24 млрд. лв. (-3%)

Данните се изготвят по хармонизирана методология на ЕС, съгласно регламент №479/2009, който следи за прекомерни дефицити. С 3% отрицателен баланс България е точно на границата на допустимото, което означава, че през 2025 г. фискалната политика ще трябва да бъде внимателно балансирана между нуждата от стимули и натиска за свиване на дефицита.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

