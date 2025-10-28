1 USD
1.68027 BGN
Петрол
65.5 $/барел
Bitcoin
$114,171.0
Свят Втората по големина арабска страна спира да "налива" богатство в петрол - ще инвестира в AI

Втората по големина арабска страна спира да "налива" богатство в петрол - ще инвестира в AI

Свят

bTV Бизнес екип

„Виждаме страхотни резултати, но не сме доволни"

Когато помислим за Саудитска Арабия първото нещо, с което свързваме страната е огромното богатство, добито благодарение на петрол. Петролът продължава да движи икономиката на страната, но кралството иска да се разширява в области като AI, туризъм и спорт, за да диверсифицира пътищата си за растеж.

Според министъра на инвестициите на Саудитска Арабия Халид Ал Фалих, повече от половината, 50,6%, от саудитската икономика вече е „напълно отделена“ от петрола.

„Този ​​процент нараства“, каза Ал Фалих пред CNBC, добавяйки, че държавните приходи са били почти изцяло получени от пари от петрол, но сега 40% от приходите идват от сектори и източници, които „нямат нищо общо с петрола“.

„Виждаме страхотни резултати, но не сме доволни. Искаме да направим повече. Искаме да ускорим диверсификацията и растежа на кралството“, каза той.

Скоро ще може да разгледате целия Арабски полуостров само с едно заявление

Диверсификациа на приходите

Снимка: iStock

Саудитска Арабия удвоява усилията си в бързоразвиващи се сектори като изкуствения интелект, определяйки го като една от новите си области на растеж, като Ал Фалих заявява, че кралството ще бъде „ключов инвеститор“ в разработването на приложения с изкуствен интелект и големи езикови модели. Саудитска Арабия също така ще изгражда центрове за данни „в мащаб и на конкурентна цена, които не се постигат никъде другаде“.

Главният изпълнителен директор на компанията за AI чипове Groq, Джонатан Рос, заяви пред CNBC, че   благодарение на енергийния си излишък страната може да реализира печалби от над 135 милиарда долара до 2030 г. благодарение на AI,  според PwC.

Строи се най-голямата сграда в света, може да побере 20 пъти Емпайър Стейт Билдинг

Бюджета на Саудитска Арабия

Снимка: iStock

Тримесечният доклад за изпълнението на бюджета на Саудитска Арабия разкри, че общите държавни приходи за първата половина на 2025 г. са възлизали на 565,21 милиарда саудитски риала (150,73 милиарда долара), като петролът съставлява 53,4% от общите приходи на страната, в сравнение с 67,97 % през същия период на 2019 г.

През 2024 г. страната отчете ръст от 1,3% на БВП за цялата година , главно благодарение на 4,3% увеличение в сегментите, различни от петрола. От друга страна, петролната активност спадна с 4,5% на годишна база.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

