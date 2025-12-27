Тези 5 имения някога струваха милиони, а днес се разпадат

От върховете на Апалачите до бреговете на Лаго ди Комо

Когато са били построени, тези пищни домове изобилствали от символи на богатството на своите собственици – от високи кули до мраморни арки. Днес обаче те се рушат. Всеки един от имотите, някога оценявани на милиони, е преживяло несгоди като финансов крах на собствениците или неуспешни инициативи за съхранение. Ето кои са те, цитирани от The Business Insider:

Имението „Суананоа“ в Линдхърст, Вирджиния

Вила в стил италиански ренесанс, разположена на хребетите на Сините планини, построена през 1912 г. от железопътния магнат Джеймс Х. Дули като лятна резиденция за съпругата му. Суананоа остава необитавано от 1988 г.

След смъртта на семейство Дули имотът временно функционира като кънтри клуб, но през 1932 г., в разгара на Голямата депресия, е изоставен. По-късно е превърнат в музей от нови собственици, а след тяхната кончина през 1988 г. отново опустява. Днес имението е туристическа атракция.

Cambusnethan House, Северен Ланаркшър, Шотландия

Построена през 1819 г., тази готическа къща е сред последните по рода си в Шотландия. Имотът на древна аристократична фамилия Къщата е издигната за фамилията Локхарт от Касълхил като заместник на изгорял през 1810 г. дом от XVII в., сочи регистърът „Buildings at Risk“ на Шотландия. През 70-те години там се провеждат „средновековни банкети“, а през 80-те нов пожар нанася допълнителни щети.

Lynnewood Hall, Филаделфия, Пенсилвания

Луксозно имение с 110 стаи, проектирано в края на 1890-те от Хорас Трамбауър за индустриалеца Питър А. Б. Уайднър. Част от наследниците загиват на „Титаник“. Уайднър планирал да живее там със своите двама сина и техните семейства. Синът му Джордж Дънтън Уайднър, съпругата му Елинор и синът им Хари са на борда на „Титаник“. Оцелява само Елинор. След смъртта на Питър имението наследява другият му син Джоузеф, който умира през 1943 г. Разходите за строеж възлизат на 325 млн. долара в днешни пари

Замъкът Пидгирци, Лвивска област, Украйна

Построен между 1635 и 1640 г. като лятна резиденция за полски военачалник от италианския архитект Андреа дел’Акуа, сочи Световният фонд за паметници. След като през XIX в. нови собственици го занемаряват, до края на Втората световна война сградата е силно увредена. Въпреки щетите са предприети реставрации

McNeal Mansion, Бърлингтън, Ню Джърси

Имотът на брега на река Делауеър е издигнат през 1890 г. от индустриалеца Андрю Макнийл. През 1899 г. US Pipe купува къщата и я ползва за централа до 1953 г., след което тя е изоставена. Днес сградата частично се срутва и е опасна за градски изследователи.

