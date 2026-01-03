BGN → EUR
Топ 5 Тази красива европейска страна отново е обявена за най-безопасната

Тази красива европейска страна отново е обявена за най-безопасната

Топ 5

bTV Бизнес екип

Вижте целият списък с ТОП 20 най-безопасни страни

В един свят, който може да ни се струва несигурен и плашещ, Глобалният индекс на мира, огромно годишно проучване, което класира 163 държави по 23 различни фактора, е полезен инструмент за осветляване на това къде можем да очакваме безопасност и стабилност.

Всяка година има промени в класацията, но едно нещо остава постоянно от 2008 г. насам – Исландия е най-безопасното място в света.

 

Като цяло Западна и Централна Европа остават най-мирните региони в света, като осем от 10-те най-безопасни държави се намират там, но Исландия продължава да доминира и през 2025 г. регистрира увеличение с два процента на общото си спокойствие, пише Time Out.

Всички останали държави обаче имат какво да наваксат. Според доклада, разликата в миролюбието между Исландия и Ирландия , която е на второ място, е същата като между Ирландия и Финландия , която е на десето място .

На други места по света пет държави са постигнали значителни подобрения в класацията си поради повишаване на оценката си за миролюбие: Азербайджан се е изкачил със 17 места, Гамбия с 16, Саудитска Арабия и Перу са скочили с 14, а класацията на Уганда се е подобрила с 12.

Това са 20-те най-безопасни страни в света

  1. Исландия
  2. Ирландия
  3. Нова Зеландия
  4. Австрия
  5. Швейцария
  6. Сингапур
  7. Португалия
  8. Дания
  9. Словения
  10. Финландия
  11. Чехия
  12. Япония
  13. Малайзия
  14. Нидерландия = Канада
  15. Белгия
  16. Унгария
  17. Австралия
  18. Хърватия
  19. Германия

