Тази красива европейска страна отново е обявена за най-безопасната

Вижте целият списък с ТОП 20 най-безопасни страни

В един свят, който може да ни се струва несигурен и плашещ, Глобалният индекс на мира, огромно годишно проучване, което класира 163 държави по 23 различни фактора, е полезен инструмент за осветляване на това къде можем да очакваме безопасност и стабилност.

Всяка година има промени в класацията, но едно нещо остава постоянно от 2008 г. насам – Исландия е най-безопасното място в света.

Като цяло Западна и Централна Европа остават най-мирните региони в света, като осем от 10-те най-безопасни държави се намират там, но Исландия продължава да доминира и през 2025 г. регистрира увеличение с два процента на общото си спокойствие, пише Time Out.

Всички останали държави обаче имат какво да наваксат. Според доклада, разликата в миролюбието между Исландия и Ирландия , която е на второ място, е същата като между Ирландия и Финландия , която е на десето място .

На други места по света пет държави са постигнали значителни подобрения в класацията си поради повишаване на оценката си за миролюбие: Азербайджан се е изкачил със 17 места, Гамбия с 16, Саудитска Арабия и Перу са скочили с 14, а класацията на Уганда се е подобрила с 12.

Това са 20-те най-безопасни страни в света

Исландия Ирландия Нова Зеландия Австрия Швейцария Сингапур Португалия Дания Словения Финландия Чехия Япония Малайзия Нидерландия = Канада Белгия Унгария Австралия Хърватия Германия

