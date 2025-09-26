1 USD
Топ 5 Милионите на игрището: Това са най-добре платените волейболисти

Милионите на игрището: Това са най-добре платените волейболисти

bTV Бизнес екип

Кой печели най-много във волейбола?

България се изправи срещу САЩ в мач от четвъртфиналите на световното първенство по волейбол във Филипините и донесе заслужена победа за страната ни. Волейболистите ни губеха с 0:2, но не се предадоха и успяха да обърнат резултата, доказвайки своята упоритост и класата си.

След тази българска гордост, погледът ни се насочва към световната сцена на волейбола. Най-високоплатените волейболисти в света са доказателство за това колко много спортът е нараснал както по популярност, така и по финансово възнаграждение. Волейболът е един от най-популярните спортове в глобален мащаб и много професионални играчи са реализирали значителни приходи от него.

В днешната конкурентна среда елитни волейболисти от различни страни и отбори получават впечатляващи заплати. Ето кои са ТОП 5 най-високоплатени волейболисти в света, според Volleyball.com:

1. Вилфредо Леон

  • Държава : Полша/Куба
  • Дата на раждане : 31 юли 1993 г.
  • Заплата : 1,400,000 долара

Снимка: Getty Images

Вилфредо Леон е най-високоплатеният волейболист в света с годишна заплата от 1 400 000 долара, играейки за LUK Lublin. Забележителните умения и постижения на Леон го отличават като най-печелившия играч във волейбола. Леон притежава състояние от 70 милиона долара към август 2024 г. Приходите му идват от комбинация от професионалната му волейболна заплата, рекламни споразумения, договори и награди от международни състезания. 

Заплатата му като външен нападател за клуба от PlusLiga Bogdanka LUK Lublin се оценява на 1 400 000 долара на сезон. Този доходоносен договор с клуба от PlusLiga Bogdanka LUK Lublin и заплатите му в националния отбор допринасят за нетното му състояние.

29 точки, 1 герой: Николов!

2. Ървин Нгапет

  • Държава : Франция
  • Заплата : 1,350,000 долара

Снимка: Getty Images

Нгапет започва професионалната си волейболна кариера с Тур през сезон 2008-09, където остава три сезона, печелейки френската Про А лига. Ървин е от Франция и играе за Халкбанк (мъжки волейбол), като печели 1 350 000 долара годишно. Креативността и усетът на Нгапетна игрището го превърнаха в един от най-високоплатените играчи. Той има приблизително нетно състояние от 2,5 милиона долара към септември 2024 г.

Очакваното нетно състояние идва от комбинация от професионалната му волейболна заплата, рекламни споразумения, договори и наградни фондове от международни състезания. Според наличната информация, заплатата на Ървин се оценява на 1 350 000 долара годишно.

3. Бартош Курек

  • Държава : Полша
  • Дата на раждане : 29 август 1988 г.
  • Заплата : 1 100 000 долара

Снимка: Getty Images

Бартош Курек е на 28 г. от Полша, печели 1,100,000 долара, играейки за ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Мощните шпайкове и постоянното представяне на Kurek го направиха най-печеливш.

Топ български волейболист инвестира над 1 млн. лева в технологичната компания Tiger Technology

4. Робъртланди Симон

  • Държава : Куба
  • Дата на раждане : 11 юни 1987 г.
  • Заплата : 967,000 долара

Снимка: Getty Images

30-годишният Робертланди Симон от Куба играе за Gas Sales Piacenza, като печели 967 000 долара годишно. Всестранните умения на Симон го правят ключов играч за отбора му.

5. Дмитрий Мусерски

  • Държава : Русия
  • Дата на раждане : 4 септември 1991 г.
  • Заплата : 950 000 долара

Снимка: Getty Images

28-годишният Дмитрий Мусерский от Русия печели 950 000 долара, играейки за Suntory Sunbirds. Неговото впечатляващо присъствие и изключителните му способности за блокиране го отличават.

Повече за победата на българите можете да чуете тук:

