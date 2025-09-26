Милионите на игрището: Това са най-добре платените волейболисти

Кой печели най-много във волейбола?

България се изправи срещу САЩ в мач от четвъртфиналите на световното първенство по волейбол във Филипините и донесе заслужена победа за страната ни. Волейболистите ни губеха с 0:2, но не се предадоха и успяха да обърнат резултата, доказвайки своята упоритост и класата си.

След тази българска гордост, погледът ни се насочва към световната сцена на волейбола. Най-високоплатените волейболисти в света са доказателство за това колко много спортът е нараснал както по популярност, така и по финансово възнаграждение. Волейболът е един от най-популярните спортове в глобален мащаб и много професионални играчи са реализирали значителни приходи от него.

В днешната конкурентна среда елитни волейболисти от различни страни и отбори получават впечатляващи заплати. Ето кои са ТОП 5 най-високоплатени волейболисти в света, според Volleyball.com:

1. Вилфредо Леон

Държава : Полша/Куба

Дата на раждане : 31 юли 1993 г.

Заплата : 1,400,000 долара

Снимка: Getty Images

Вилфредо Леон е най-високоплатеният волейболист в света с годишна заплата от 1 400 000 долара, играейки за LUK Lublin. Забележителните умения и постижения на Леон го отличават като най-печелившия играч във волейбола. Леон притежава състояние от 70 милиона долара към август 2024 г. Приходите му идват от комбинация от професионалната му волейболна заплата, рекламни споразумения, договори и награди от международни състезания.

Заплатата му като външен нападател за клуба от PlusLiga Bogdanka LUK Lublin се оценява на 1 400 000 долара на сезон. Този доходоносен договор с клуба от PlusLiga Bogdanka LUK Lublin и заплатите му в националния отбор допринасят за нетното му състояние.

2. Ървин Нгапет

Държава : Франция

Заплата : 1,350,000 долара

Снимка: Getty Images

Нгапет започва професионалната си волейболна кариера с Тур през сезон 2008-09, където остава три сезона, печелейки френската Про А лига. Ървин е от Франция и играе за Халкбанк (мъжки волейбол), като печели 1 350 000 долара годишно. Креативността и усетът на Нгапетна игрището го превърнаха в един от най-високоплатените играчи. Той има приблизително нетно състояние от 2,5 милиона долара към септември 2024 г.

Очакваното нетно състояние идва от комбинация от професионалната му волейболна заплата, рекламни споразумения, договори и наградни фондове от международни състезания. Според наличната информация, заплатата на Ървин се оценява на 1 350 000 долара годишно.

3. Бартош Курек

Държава : Полша

Дата на раждане : 29 август 1988 г.

Заплата : 1 100 000 долара

Снимка: Getty Images

Бартош Курек е на 28 г. от Полша, печели 1,100,000 долара, играейки за ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Мощните шпайкове и постоянното представяне на Kurek го направиха най-печеливш.

4. Робъртланди Симон

Държава : Куба

Дата на раждане : 11 юни 1987 г.

Заплата : 967,000 долара

Снимка: Getty Images

30-годишният Робертланди Симон от Куба играе за Gas Sales Piacenza, като печели 967 000 долара годишно. Всестранните умения на Симон го правят ключов играч за отбора му.

5. Дмитрий Мусерски

Държава : Русия

Дата на раждане : 4 септември 1991 г.

Заплата : 950 000 долара

Снимка: Getty Images

28-годишният Дмитрий Мусерский от Русия печели 950 000 долара, играейки за Suntory Sunbirds. Неговото впечатляващо присъствие и изключителните му способности за блокиране го отличават.

