1 USD
1.66652 BGN
Петрол
66.45 $/барел
Bitcoin
$114,830.0
Последвайте ни
1 USD
1.66652 BGN
Петрол
66.45 $/барел
Bitcoin
$114,830.0
Топ 5 Скритите съкровища на Европа: 4 подценени града, които трябва да посетите

Скритите съкровища на Европа: 4 подценени града, които трябва да посетите

bTV Бизнес екип

Атмосферата на тези места създава магия, която остава в сърцето на пътешествениците

Разходката из европейските градове може да се превърне в незабравимо преживяване – особено ако се избягват претъпканите туристически дестинации, пише EupravoZato. Калдъръмените улици, ароматът на прясна закуска от малките кафенета и музиката на слънчевите площади създават магия, която остава в сърцето на пътешественика.

Популярните градове като Париж и Барселона вече са препълнени с туристи, което често прави разглеждането по-малко приятно. За щастие, Европа предлага и по-тихи дестинации, които съчетават красота, култура и спокойствие.

100 лева глоба: Какви са новите правила на пътя за пешеходците?

Гент, Белгия

Гент предлага същата средновековна архитектура и живописни канали като Брюж, но с по-малко туристи. Тук можете да разгледате величествената средновековна крепост „Гравенстин“, да се разходите с лодка или пеша и да опитате местна белгийска бира и картофки в уютни кафенета.

Градът впечатлява с оживена атмосфера, съчетана със спокойствие и автентичност, които го правят идеален за тези, които искат да усетят истинската белгийска култура.

Ровин, Хърватия

Ровин е типичен морски град, който пленява със своя чар и адриатическа атмосфера. Калдъръмените улички и пастелните фасади на стария град приканват към безцелни разходки, а живописното пристанище е идеално място за кафе или вечеря с морска храна. Тук можете да се насладите на спокойствие, далеч от тълпите туристи, докато залезите над Адриатика създават неповторима романтична обстановка.

Този европейски град е дом на най-добрия бургер в света

Порто, Португалия

Порто има уникален характер, който се усеща във всяка уличка. Цветните плочки създават неповторима атмосфера, а кафенетата и малките ресторанти край река Дуеро предлагат уют и вкусна местна кухня. Градът е известен и с прочутото си вино. Порто е перфектен за кратка градска почивка, комбинираща култура, архитектура и гастрономия.

Жена спечели 1 млн. долара от лотариен билет, без дори да го изтрие

Любляна, Словения

Любляна е малка, но пленяваща столица, която съчетава средновековна архитектура, калдъръмени улици и красиви мостове. Кафенетата край река Любляница предлагат уютно място за почивка, а градът като цяло е спокоен и приятен за разходки.

Любляна впечатлява със своята зелена градска среда, паркове и пешеходни зони, които я правят идеална за тези, които искат да се потопят в автентична европейска атмосфера.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата