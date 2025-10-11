Ирландия плаща 90 000 евро, за да живее на остров като този

Каква е уловката?

Ирландия предлага до 90 000 долара на хора, желаещи да ремонтират празни или изоставени домове на отдалечените острови на страната.

Инициативата е част от програмата „Нашите живи острови“, стартирала през 2023 г., с цел съживяване на островните общности, които са преживели спад на населението, пише CNN.

Според ирландския Департамент за развитие на селските райони и социално развитие, безвъзмездната помощ е достъпна за тези, които се ангажират да използват имота като основно жилище и имат законно право да пребивават в Ирландия, което включва ирландски граждани и граждани на ЕС или такива с валидни разрешения за пребиваване.

Възможност за ново начало

Снимка: iStock Финансирането покрива само разходите за ремонт, като до 50 000 евро са налични за празни домове и до 84 000 евро за изоставени имоти, изискващи основен структурен ремонт. Жилищата трябва да са построени преди 1993 г. и да са били празни поне две години, за да отговарят на условията. Според CNN Travel програмата е част от по-широка 10-годишна стратегия за подобряване на инфраструктурата, здравеопазването и образованието на населените острови на Ирландия.

Както беше посочено, това не е „безплатна заплата“, а възможност за ново начало на спокойно и живописно място, като същевременно се помага за възстановяването на исторически къщи и селския живот. За тези, които мечтаят за спокоен островен начин на живот, предложението на Ирландия може да бъде началото на нещо изключително.

Ирландия като Италия

Снимка: iStock Сред островите е Инис Мор, където е заснет частично филмът от 2022 г. „Банши от Инишерин“, номиниран за девет Оскара, и е един от Аранските острови, разположени край западния бряг на Ирландия. Островите често привличат туристи заради суровите си пейзажи и история.