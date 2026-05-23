На цената на апартамент в София: Частен остров в Гърция се продава за 250 хил. евро

Първоначално е обявен за продажба през 2022 г. на цена от 8 милиона евро

Частният остров Макри в Гърция ще бъде предложен на търг с начална цена от 247 000 евро, съобщава гръцкият вестник THEMA. Островът е част от групата Ехинади в Йонийско море и ще бъде включен в търгове през ноември.

На острова има само няколко изоставени постройки, сред които малка къща, резервоар за вода и параклис. Той е класифициран като горска земя и попада под защитата на европейската мрежа Натура 2000, което допуска единствено минимална лека инфраструктура и земеделие.

Първоначално Макри е бил обявен за продажба през 2022 г. на цена от 8 милиона евро, но впоследствие стойността му е преразгледана заради ограниченията пред потенциални инвестиционни проекти, включително превръщането му в курортен комплекс.

Интересът към частни острови остава висок, като в различни части на света се предлагат както за покупка, така и под наем подобни имоти. Сред тях са острови в Гърция, Испания, Малдивите и Карибите, които често предлагат луксозни условия и пълно обслужване за посетителите.

Началната цена на острова е напълно сравнима с цената на апартамент в престижен квартал на София. Например в Лозенец в момента 100-квадратен апартамент се предлага за около 335 000 евро, а други жилища в района достигат и над 420 000 евро. Дори новото строителство в квартала започва от около 249 000 евро за по-малки жилища.