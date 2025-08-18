Механици разкриват: Това са най-надеждните автомобили за дълго пътуване

Преди дълго пътуване, механиците съветват да се направи цялостна проверка

В разгара на почивките, преди дълго пътуване всеки се замисля едно - ще ни остави ли колата на пътя? Никой не иска автомобилът му да се развали на 300-ия километър, но кои са най-надеждните автомобили за дълги пътувания?

Механиците са категорични: най-търсените автомобили са тези, които съчетават простота, комфорт и безопасност, с реалистични разходи за поддръжка. Това е списък, който те биха препоръчали на своите близки.

Данните в текста се базират на сервизен опит, статистика за повреди от TÜV Report 2024, доклади от порталите WhatCar, ADAC и CarVertical за надеждността на моделите и на реални пазарни данни от Босна и Херцеговина.

Един от най-често препоръчваните модели е Škoda Octavia с доказани дизелови двигатели 1.9 TDI и 2.0 TDI. Това е автомобил, който предлага отлично съотношение цена-качество, особено при редовна поддръжка. „Ако се обслужва редовно, Octavia може лесно да измине над 300 000 км без големи инвестиции“, казва Сенад от сервизен център в Сараево. Според доклада на TÜV за 2024 г., този модел има над средната надеждност в сегмента на автомобили над 10 години.

Škoda Octavia е един от най-надеждните модели

След това е Toyota Corolla, особено моделите с дизелов двигател 1.4 D-4D и бензинов двигател 1.6. „Corolla е кола, която се вози и е тиха. Перфектна за семейство на пътя“, казват механиците. Японските автомобили са известни с ниския си разход на гориво и минималните механични проблеми, а Corolla е сред петте най-надеждни автомобила в докладите на ADAC и WhatCar от години.

Никой списък не би бил пълен без Volkswagen Golf , особено петото и шестото поколение. Платформата, която съществува от години, леснодостъпните части и солидният комфорт правят Golf желан спътник.

„Golf е като добра раница – знаеш какво получаваш и тя винаги те издържа“, живописно го описва един механик. CarVertical съобщава, че броят на сериозните повреди в редовно поддържаните Golf-ове е нисък.

При Opel Astra, особено при поколенията H и J с двигател 1.7 CDTI, предимството е стабилност, наличност и икономичност. „Не са най-луксозните, но за шофиране Сараево-Мостар - идеални“, казват в сервизните центрове. Докладът на TÜV показва добри резултати за Astra до 8 години.

Списъкът се допълва от Renault Megane , особено моделите 1.5 dCi. Комфортният интериор и плавното возене го правят идеален за дълги пътувания. Механиците предупреждават да не се избират модели с доказана сервизна история, но посочват, че процентът на повреди е изключително нисък при автомобили, които са били редовно поддържани.

Съвети от механика преди пътуването

Преди дълго пътуване, механиците съветват да се направи цялостна проверка – маслото, филтрите и спирачките трябва да се проверят поне седем дни предварително. Климатикът трябва да е в изправност, особено ако пътувате с деца. Гумите не трябва да имат по-малко от 3 мм грайфер, а ако светне лампата „check engine“ – това е знак, че трябва да реагирате преди пътуването, а не на пътя.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN