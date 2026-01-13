Кои са най-надеждните автомобили за 2025 г.?

Конкуренцията между водещите марки е ожесточена, особено когато става въпрос за модели с най-малко технически проблеми

Някои автомобилни производители са се утвърдили с изключителната надеждност на своите превозни средства. Конкуренцията между водещите марки е ожесточена, особено когато става въпрос за модели с най-малко технически проблеми. Според анализ на SlashGear, базиран на данни от проучване на Consumer Reports, през 2025 г. е определен производителят на най-надеждните автомобили в света, житира БГНЕС.

Снимка: iStock

В момента Toyota заема първото място по надеждност. Изданието посочва, че популярният модел Toyota Camry е показал значително подобрение през 2025 г., превръщайки се във втория най-надежден седан в проучването, непосредствено след Toyota Crown. Специалистите отбелязват и сериозен напредък при Toyota Tundra, чиято надеждност също се е подобрила значително, като пикапът рядко претърпява повреди.

По-рано How-To Geek обърна внимание и на най-надеждния употребяван хибриден седан, препоръчвайки Lexus ES 300h. Моделът е изграден на базата на Toyota Avalon, но предлага по-високо ниво на комфорт и редица допълнителни подобрения. Освен това Lexus ES 300h се отличава с относително нисък разход на гориво, а собствениците му се възползват и от по-ниски разходи за поддръжка, което допълнително повишава привлекателността на автомобила. През 2025 г. Subaru вече не заема водещата позиция, като марката отстъпва на второ място в годишния доклад за надеждност на превозните средства.

Продажба на автомобили у нас

През изминалата година в България са продадени рекорден брои нови автомобили. Те се равняват на 49 389 нови коли, .което поставя рекорд за последните 35 години.

Това е с 6 432 автомобила повече спрямо 2024 г. До момента 2008 г. беше годината с най-високи продажби с 45 478 леки автомобила, уточниха от Асоциацията на автомобилните производители. Според потребителите новите коли средносрочно излизат по-евтино на собствениците си от покупката на употребявани.

