Кои са най-богатите членове на семейство Тръмп през 2024 г.?

Преди новия мандат съпругата му Мелания Тръмп преговори отново предбрачния си договор

Те са едно от най-противоречивите семейства в света, но въпреки всички скандали и съдебни дела, кланът Тръмп става все по-богат.

Доналд Тръмп наскоро беше признат за виновен по всичките 34 обвинения в престъпления за схема за укриване на тайни плащания, направени на актрисата от филми за възрастни Сторми Даниелс, но той все още е невероятно богат и е сред първите 400 в света, според Forbes. Независимо дали той спечели предстоящите избори в САЩ през 2024 г., Тръмп вероятно ще остане в светлината на прожекторите за момента.

Подреждаме ги от най-бедния към най-богатия:

Барън Тръмп, 18 години

Приблизителна нетна стойност: Неизвестна

Не се знае много за финансите на младия Барън, но той има огромно наследство, ако действията на майка му имат нешо нещо общо с това. Според книгата The Art of Her Deal от Мери Джордан, Мелания забавя преместването си във Вашингтон, когато Доналд започна нова битка да се върне в Белия дом, защото е била заета да преговори предбрачния си договор, за да гарантира, че Барън ще има право на по-голям дял от богатството на баща си.

Тази година тийнейджърът завърши академията Оксбридж в Уест Палм Бийч, според New York Post.

Тифани Тръмп, 30 години

Приблизителна нетна стойност: 10 млн. долара

Тифани е единствената дъщеря на Доналд с Марла Мейпълс. Тя се записва в юридическия факултет на Джорджтаун през 2017 г., където специализира в областта на технологиите и националната кибернетична сигурност, както и реформа в наказателното правосъдие, според нейния Instagram. Състоянието й обаче може да се увеличи драстично – тя се омъжи за ливанско-нигерийския бизнесмен Майкъл Булос през 2022 г., който е наследник на многомилиардно семейно състояние, според Business Insider.

Мелания Тръмп, 54 години

Приблизителна нетна стойност: 50 млн. долара

Въпреки всички слухове през годините - като например, че спят в отделни стаи - Мелания очевидно все още стои до съпруга си, докато той се опитваше да си върне мястото в Белия дом. Преди да стане първа дама, Мелания имаше собствена марка бижута и линия за грижа за кожата, но вече няма връзки с компаниите. Миналата година бившата първа дама предоговори брачния си договор, за да се защити финансово в случай, че състоянието на Доналд се разпадне в резултат на съдебните такси за множеството му обвинения, според Newsweek.

Снимка: Getty Images

Доналд Тръмп младши, 46 г

Приблизителна нетна стойност: 350 милиона долара

Като изпълнителен вицепрезидент на организацията „Тръмп“, Доналд младши отговаря за търговските, хотелските, недвижимите имоти, търговията на дребно и голф бизнес начинанията на компанията, според нейния официален уебсайт. През 2021 г. той е съосновател на списанието за начин на живот на открито Field Ethos.