Кои са най-безопасните авиокомпании в Европа за 2026 г.?

Класацията се основава на седемзвездна система, която отчита сериозни инциденти

Седем европейски авиокомпании попаднаха сред топ 25 на най-безопасните превозвачи за 2026 г., според уебсайта AirlineRatings. Макар че търговските полети са най-сигурният начин за пътуване в продължение на десетилетия, няколко широко отразени инцидента през последната година са предизвикали безпокойство сред редовните и нерегулярните пътници.

Снимка: Getty Images / iStock

AirlineRatings класира авиокомпаниите, като анализира процента на инциденти при 320 превозвачи, като коригира фактори като общия брой полети и възрастта на флота. Освен това се вземат предвид обучението на пилотите и международните одити за безопасност. За 2026 г. в изчисленията се отделя по-голямо внимание на мерките за предотвратяване на турбуленция.

Тази година на първо място в световната класация се нарежда Etihad Airways – авиокомпания от Персийския залив, базирана в Абу Даби. Това е първият случай, в който превозвач от този регион заема челната позиция, изпреварвайки предишния лидер Air New Zealand. Регионът доминира и в първите пет, като голяма част от топ класацията е за азиатско-тихоокеански превозвачи, пише Еuronews.

Снимка: iStock

В Европа, Turkish Airlines отново е обявена за най-безопасната авиокомпания, заемайки 12-та позиция в глобалната класация. Превозвачът оперира от хъба си в Истанбул и държи световен рекорд за най-много страни, до които лети. Последният фатален инцидент на Turkish Airlines е от 2009 г., когато девет души загинаха при аварийно кацане в Амстердам. Британската Virgin Atlantic е на 13-то място, а нейната сестринска компания Virgin Australia – на 9-то. Други европейски авиокомпании в топ 25 са TAP Air Portugal (16), SAS (17), British Airways (18), Iberia (20) и Lufthansa (21).

За нискотарифните авиокомпании в Европа класацията също е впечатляваща. EasyJet е най-високо оценена европейска нискотарифна компания, заемайки 5-то място в общото класиране, и никога не е имала фатална катастрофа от създаването си през 1995 г. Други включени превозвачи са airBaltic (7), Wizz Air (9), TUI (11), Vueling (12), Norwegian (13), Jet2 (17), Ryanair (18), Transavia (20) и Eurowings (21).

Класацията на AirlineRatings се основава на седемзвездна система, която отчита сериозни инциденти на пилотите и фатални случаи през последните 10 години, като изключва терористични действия или катастрофи, причинени от други самолети. Включват се също оценки от международни одити на безопасността и програмата IATA Turbulence Aware. Главният изпълнителен директор Шарън Петерсен подчертава, че макар всички авиокомпании да са имали някакви инциденти, реалният процент на инциденти на полет е между 0,002 и 0,09 – доказателство за високата безопасност на индустрията като цяло.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN