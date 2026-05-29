Как да поискате по-висока заплата в 3 стъпки?

Служителите не бива да се страхуват да водят по-настойчиви преговори за заплащането си

Много хора изпитвам притеснения, когато става въпрос за договаряне на заплата и често вземат решения, които не работят в тяхна полза. Различни изследвания обаче показват, че правилният подход и добрата подготовка могат значително да подобрят крайния резултат. Дори малко увеличение на възнаграждението може да има сериозен ефект върху дългосрочните доходи, бонусите и професионалното удовлетворение. Ето какво можете да направите:

1. Подгответе се и не подценявайте стойността си

Според експертите по преговори Дебора М. Колб и Джесика Л. Портър, хората често сами ограничават възможностите си още преди разговорът за заплатата да е започнал. Много кандидати се фокусират върху слабостите си или правят вътрешни отстъпки предварително.

Затова подготовката е ключова. Съберете информация за нивата на заплащане в сектора и бъдете готови да обясните каква стойност бихте донесли на компанията. Добре е също така да помислите за алтернативни варианти и да анализирате собствените си уязвимости. Ако например имате пауза в трудовата биография, подгответе уверено обяснение какво сте правили през този период и какъв опит сте натрупали.

2. Съобразете стратегията си с компанията

Подходът при договаряне на заплата често зависи от типа работодател. В големите компании обикновено има ясно определени диапазони на възнаграждение според опита и позицията. В такъв случай е важно да разберете къде попада вашият профил и да аргументирате защо заслужавате възнаграждение в горната част на диапазона.

Експертите Дейвид Лакс и Джеймс Себениус препоръчват т.нар. „оферта без оферта“ – вместо директно да назовавате конкретна сума, може да насочите разговора с по-широк диапазон. Например: „Доколкото знам, хора с подобен опит обикновено получават между 80 000 и 90 000 долара“. Така поставяте по-висока отправна точка за преговорите. При стартъп компаниите ситуацията често е различна. Там обикновено има повече свобода за договаряне на бонуси, акции или по-гъвкави условия като част от компенсационния пакет.

3. Изберете правилния стил на преговори

Проучване на университетите „Джордж Мейсън“ и „Темпъл“, публикувано в Journal of Organizational Behavior, показва, че стилът на водене на преговори играе решаваща роля за крайния резултат.

Изследователите разграничават няколко основни стратегии – сътрудничество, конкуренция, компромис, приспособяване и избягване. Данните показват, че кандидатите, които активно преговарят за по-висока заплата, увеличават стартовото си възнаграждение средно с около 5000 долара.

Най-добри резултати постигат хората, които използват конкурентен или сътрудничещ стил на преговори. Конкурентният подход често води до по-висока заплата, докато сътрудничеството носи по-голямо удовлетворение от самия процес. За разлика от тях, прекалените компромиси и отстъпки рядко водят до увеличение на възнаграждението.

Според авторите на изследването, служителите не бива да се страхуват да водят по-настойчиви преговори за заплащането си. В същото време работодателите също печелят, когато дават възможност за подобни разговори, тъй като това често води до по-мотивирани и удовлетворени служители.