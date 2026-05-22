×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1599 BGN
Петрол
88.25 $/барел
Bitcoin
$77,647.7
Последвайте ни
1 USD
1.1599 BGN
Петрол
88.25 $/барел
Bitcoin
$77,647.7
Свят Wizz Air пуска нови полети от Варна

Wizz Air пуска нови полети от Варна

Свят

bTV Бизнес екип

Първият полет по новата линия е бил на 21 май

Wizz Air започва да изпълнява директни полети от Варна до Варшава (Модлин), съобщиха от пресцентъра на авиокомпанията.

Първият полет по новата линия е бил на 21 май, като маршрутът ще се обслужва през летния сезон три пъти седмично – във вторник, четвъртък и събота.

Нови правила за заплатите влизат в сила от 7 юни 2026 г.

От авиокомпанията посочват, че през летния сезон на 2026 г. ще бъде добавен трети самолет "Еърбъс" (Airbus) A321neo към базата във Варна и осми самолет в София.

25-годишна напусна работата си за 346 000 долара, за да създаде марка за грим

Предвижда се и откриването на нови маршрути от Варна до Барселона, Атина, Париж (Бове), Дебрецен и Гданск.

От София авиокомпанията планира нови полети до Будапеща, Палермо, Родос, Хургада и Шарм ел-Шейх, предаде БТА. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Наричат ​​тези хотели „7-звездни“ заради лукса, който предоставят
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Имате 24 часа да платите“: Киберполицията на ГДБОП съветва как да се предпазим от фишинг измами
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Една вечер, седем години вноски: Семействата теглят кредити до 8000 евро за абитуриентските балове на децата си
Стефани Боова

Стефани Боова

България или Турция: Къде абитуриентките намират мечтаната рокля по-изгодно?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата