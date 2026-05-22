Wizz Air пуска нови полети от Варна

Първият полет по новата линия е бил на 21 май

Wizz Air започва да изпълнява директни полети от Варна до Варшава (Модлин), съобщиха от пресцентъра на авиокомпанията.

Първият полет по новата линия е бил на 21 май, като маршрутът ще се обслужва през летния сезон три пъти седмично – във вторник, четвъртък и събота.

От авиокомпанията посочват, че през летния сезон на 2026 г. ще бъде добавен трети самолет "Еърбъс" (Airbus) A321neo към базата във Варна и осми самолет в София.

Предвижда се и откриването на нови маршрути от Варна до Барселона, Атина, Париж (Бове), Дебрецен и Гданск.

От София авиокомпанията планира нови полети до Будапеща, Палермо, Родос, Хургада и Шарм ел-Шейх, предаде БТА.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN