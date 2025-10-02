Александър Мансур: Формулата за замяна на човека с машината е много проста и работи

Никой не знае кои умения ще ни пазят утре, казва предприемачът

Изкуственият интелект вече е неразделна част от ежедневието и променя не само бизнеса, но и пазара на труда в глобален мащаб. Цели професии се автоматизират, нови се появяват, а темпото на технологичните промени изисква адаптация и умения, които до вчера изглеждаха немислими. За предизвикателствата и възможностите на тази трансформация говори Александър Мансур – предприемач и експерт по дигитален маркетинг, който успешно интегрира AI решения в своята агенция и доказва потенциала им с реални резултати за клиентите си. Той е сред лекторите на DigitalPRO Conf – най-гледаната онлайн конференция по дигитален маркетинг в България, която ще се проведе на 4 и 5 октомври и ще представи най-новите практики и иновации в индустрията.

Г-н Мансур, имат ли основание хората да се страхуват, че AI ще ги замести в работата?

От страх полза няма, но със сигурност има основание да превключат на режим “адаптация” и зорко да следят как се развиват технологиите. Формулата за замяна на човека с машината е много проста и работи. В екип от 10 IT специалисти, седемте с най-малък опит ще отпаднат, а другите трима, спокойно ще извършват същото количество работа, със същото или по-високо темпо, без да усети липсата на човешки ресурс.

От всички публични изказвания и материали, които съм чел, най-реалистични ми се струват прогнозите на д-р Роман Ямполский: “До 2027 г. всичко вършено на компютър ще (може да) бъде автоматизирано. 5 години по-късно следва автоматизация и на физическия труд. Виждаме свят, в който нивата на безработица потенциално могат да достигнат до страшните 99%.”

Редно е да направим разликата между “може” и “ще”, особено в нашата родина. Все пак от години “можем” напълно да дигитализираме всичко, от държавните институции до частния бизнес, но все още има компании, които издават фактурите от хартиени кочани. Все още има поликлиники, които не са чували за ПОС терминал, какво остава за онлайн платформа за записване на часове, например.

Друг добър пример е това, че “видеофоните” съществуват от 70-те години, но никой не ги използва до преди модерните смарт телефони. Накратко: до 5-7 години вероятно ще е възможно да се делегират почти всички професии на ИИ софтуери и роботи, но дали няма да минат още 50 години, преди реално да го направим, времето ще покаже.

ИИ еволюира толкова бързо, че до месец, отговорът ми може да не е актуален. Конкретен пример за това е, че през 2024 г. хората са използвали ChatGPT най-вече за:

1. Генериране на идеи

2. Терапия

3. Специфични търсения

А през 2025 г.:

1.Терапия

2. Организация на живота

3. Намиране на смисъл

Наблюдавам яркия контраст и как постепенно хората интегрират ИИ за задоволяване на личните си ментални и душевни нужди. “Генериране на идеи” и “Специфични търсения” са задачи насочени към работата, парите и външния свят, като цяло. Докато 3-те основни задачи през 2025 г. са изцяло насочени към вътрешни и интимния свят на човека.

Кои са най-ценните умения, които трябва да развиваме, за да сме адекватни в променящата се среда?

Истината е, че никой не знае кои умения ще ни пазят утре. Светът се мени толкова бързо, че всяка прогноза звучи като хвърляне на боб. Днес може да си ценен специалист, а утре алгоритъм да прави работата ти десет пъти по-бързо и без да почива. Това плаши, и с право.

Но ако има нещо, което със сигурност ще ни държи над водата, то е способността да се адаптираме, да сме AI грамотни, да мислим критично и да проверяваме истинността на информацията. И най-вече да пазим човешките си умения, като емпатия, комуникация, креативност. Машините може да ни настигнат в скоростта и сметките, но в човещината не могат. Там битката е наша.

Кои са най-големите предизвикателства, с които вие като експерт се сблъсквате?

Самозаблудата и прикритата некомпетенция.

Като собственик на дигитална агенция, често интервюирам хора за попълнения в екипа ни. Ясно е, че всеки би искал да се представи в най-ярката си светлина пред потенциален работодател. Проблемът възниква заради масовата заблуда и нереална експертиза. Все повече младежи смятат, че можейки да използват ИИ на базово ниво, могат да получат позиция, за която реално нямат знания и опит, а ИИ ще е патерицата, която да ги компенсира.

От гледна точка на бизнес развитие и ръст, ИИ ми помага в оптимизация на процеси, оперативни и креативни задачи, което дава преднина. Проблемът тук е, че средностатистическия потребител също се заблуждава, че може да замени експертизата на опитен маркетинг екип с няколко ИИ инструмента. Истината е, че инструментите (поне засега) са един ускорител и асистент, но ако ти самия няма знания по темата, не можеш да приложиш нужното критично мислене, да провериш и адаптираш информация генерирана от ИИ и да използваш по най-добрия начин.

Кога стартирахте бизнеса си и каква е цената на успеха?

Преди 4 години, в най-неподходящия момент, поради следните фактори:

а. Пренаситен пазар и огромна конкуренция от дигитални маркетинг агенции.

б. Цялостна липса на доверие в нишата

в. Точно преди началото на AI вълната

Първите 2 години бяха изключително трудни, докато изградим каквато и да е разпознаваемост и да се отличим в бранша. Нещата започнаха да се получават, когато се поционирахме по-различно от всички останали с офертата “таксуваме % от генерирания оборот”. Едва тогава, пазарът започна да разбира, че сме толкова сериозни, че сме готови да заложим парите си.

Изграждането на едно уникално предимство в бизнеса е трудно. Отнема време да се премерят рисковете, да получиш достатъчно обратна връзка от партньорите си, за да го шлифоваш.

Знам, че професията “Дигитален Маркетолог” ще се измени няколко пъти в близките години, заради ИИ. Цената на постоянната адаптация е голяма и неизбежна, но личното ми удовлетворение от работата накланя везните в моя полза.

