На 100 години почина Мария Соле Аниели, съсобственичка на Fiat

На 100 години почина Мария Соле Аниели, съсобственичка на Fiat

Свят

bTV Бизнес екип

Тя има влияние върху активите на Ferrari, Stellantis и Juventus.

Мария Соле Аниели, ключова фигура в семейството Аниели, което е основател и контролира италианския автомобилен гигант Fiat, почина на 100 години в родния си град Торе ин Пиетра, близо до Рим. Тя беше значителен акционер в семейния холдинг, който контролира Exor, и леля на Джон Елкан, президента на Stellantis.

Снимка: Getty Images / iStock

През 1960-1970 г. Аниели е кмет на Кампело сул Клитуно в Умбрия. Тя е избрана без официална кампания и остава активна в обществения и граждански живот през по-голямата част от кариерата си, като запазва близки връзки с местната общност, пише Еuronews.

В семейството тя играе важна роля в Giovanni Agnelli BV компанията, регистрирана в Холандия, която дава на семейството контрол над Exor. С дял между 11,2% и 12,3% нейният клон е втори по влияние след този на Джон Елкан, който е председател на Stellantis, CEO на Exor и председател на Ferrari, и надделява над интересите на другите клонове на Аниели.

Снимка: Getty Images / iStock

Този значителен дял ѝ осигурява влияние върху стратегическата насока на групата, включително в Само през 2025 г. дивидентите донесли над 6 милиона евро за семейната холдингова компания. Сега управлението и представителството на тези интереси преминава към сина ѝ, Едоардо Теодорани Фабри, гарантирайки приемственост в една от най-старите индустриални династии в Европа.

След края на мандата си като кмет тя решава да не се кандидатира за преизбиране и се връща към личния живот, като продължава да поддържа близки връзки с местната общност. По време на управлението ѝ акцентът е върху модернизацията на района, включително селското стопанство, инфраструктурата и обществени услуги като училища, както и опазването на местния ландшафт, особено Фонти дел Клитуно

Получават ли възнаграждения пилотите във Формула 3?

Освен обществения си живот, Мария Соле Аниели е известна с връзката си с италианския конен спорт, като развъдчик и управител на конюшня след Втората световна война. Тя става водеща фигура в сектора, а един от най-известните ѝ успехи е участието на коня Уудланд на Олимпийските игри в Мюнхен през 1972 г., където той печели сребърен медал.

