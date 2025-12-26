На 100 години почина Мария Соле Аниели, съсобственичка на Fiat

Тя има влияние върху активите на Ferrari, Stellantis и Juventus.

Мария Соле Аниели, ключова фигура в семейството Аниели, което е основател и контролира италианския автомобилен гигант Fiat, почина на 100 години в родния си град Торе ин Пиетра, близо до Рим. Тя беше значителен акционер в семейния холдинг, който контролира Exor, и леля на Джон Елкан, президента на Stellantis.

През 1960-1970 г. Аниели е кмет на Кампело сул Клитуно в Умбрия. Тя е избрана без официална кампания и остава активна в обществения и граждански живот през по-голямата част от кариерата си, като запазва близки връзки с местната общност, пише Еuronews.

В семейството тя играе важна роля в Giovanni Agnelli BV — компанията, регистрирана в Холандия, която дава на семейството контрол над Exor. С дял между 11,2% и 12,3% нейният клон е втори по влияние след този на Джон Елкан, който е председател на Stellantis, CEO на Exor и председател на Ferrari, и надделява над интересите на другите клонове на Аниели.

Този значителен дял ѝ осигурява влияние върху стратегическата насока на групата, включително в Само през 2025 г. дивидентите донесли над 6 милиона евро за семейната холдингова компания. Сега управлението и представителството на тези интереси преминава към сина ѝ, Едоардо Теодорани Фабри, гарантирайки приемственост в една от най-старите индустриални династии в Европа.

След края на мандата си като кмет тя решава да не се кандидатира за преизбиране и се връща към личния живот, като продължава да поддържа близки връзки с местната общност. По време на управлението ѝ акцентът е върху модернизацията на района, включително селското стопанство, инфраструктурата и обществени услуги като училища, както и опазването на местния ландшафт, особено Фонти дел Клитуно.

Освен обществения си живот, Мария Соле Аниели е известна с връзката си с италианския конен спорт, като развъдчик и управител на конюшня след Втората световна война. Тя става водеща фигура в сектора, а един от най-известните ѝ успехи е участието на коня Уудланд на Олимпийските игри в Мюнхен през 1972 г., където той печели сребърен медал.

