Кои бяха най-популярните дестинации през 2025 г.?

Уелнес, приключенския туризъм и екотуризъмът отбелязаха силен интерес

Тази година Euronews Travel разглежда някои от най-посещаваните дестинации през 2025 г. Според класацията, годината се отличи с нарастваща популярност на почивки, базирани на преживявания и все повече хора използват изкуствен интелект за планиране и резервации на пътувания.

Снимка: Istock.com

Уелнес, приключенския туризъм и екотуризъмът отбелязаха силен ръст, с нарастващ интерес към устойчиви практики и места с неподправена природна красота. Наградите Travellers' Choice Awards 2025 на Tripadvisor отличиха дестинациите с най-много положителни отзиви от потребителите през последните 12 месеца, представяйки класация на най-добрите места за пътуване.

Лондон се изкачи на върха на списъка, благодарение на оживените улици, битпазари, пешеходни турове, еднодневни екскурзии и коледни събития. От Кенсингтън Гардънс до Брик Лейн градът предлага ежедневни нови открития. Посетителите могат да видят забележителности като Биг Бен, Уестминстърското абатство, музея на мадам Тюсо, Лондонската кула и Британския музей, както и да се разходят из Хайд Парк или Киотската градина. Пътуващите могат да се насладят на круиз по Темза, да разгледат пазари като Borough, Portobello Road и Camden или да опитат местни ястия като риба с картофи, къри и следобеден чай.

Снимка: Getty Images / iStock

Бали зае второ място като идеално място за релакс и културно обогатяване. Тук пътешествениците могат да се изкачат до планината Батур за изгреви, да разгледат оризовите тераси Тегалаланг и храмове като Тирта Емпул и Улувату. Водните спортове, гмуркането в Нуса Пенида, посещението на кафеени плантации и резерватите с маймуни са сред най-популярните активности. Почивката може да бъде също по-спокойна с балийски масаж или плажове в Нуса Дуа и Санур, а местната кухня предлага специалитети като Баби Гулинг, Наси Кампур и Сате Лилит.

Дубай се класира трети заради емблематични забележителности, луксозни преживявания и пустинни приключения. Туристите могат да се изкачат на Бурдж Халифа, да разгледат Dubai Mall, да се потопят в местната култура чрез сукове или Центъра за културно разбирателство „Шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум“. За приключенски дух има водни паркове, пустинни сафари и Дубайската градина „Чудесата“. Местната кухня включва шаурма, мачбус, пълнена камила и десерта кнафе. Други забележителни дестинации включват Сицилия, Париж, Рим, Ханой и други.

