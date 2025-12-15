Цените на храните в Европа: В кои държави пазаруваме най-евтино?

Индексът на цените показва колко би струвала потребителската кошницата във всяка държава

Макар в някои европейски държави цените на хранителните продукти да са по-ниски от средните за ЕС, домакинствата там често отделят по-голяма част от бюджета си за храна. В Европа храните са сред основните разходи, като средно представляват около 11,9% от общите разходи в ЕС, а в държави като Румъния този дял достига близо 20%, предава Еuronews.

Ценовите равнища на храните се различават значително в отделните части на континента. Индексът на Евростат за цените на хранителните продукти служи като ориентир за сравнение: ако средната хранителна кошница в ЕС се приеме за 100 евро, индексът показва колко би струвала същата кошница във всяка държава. Стойности над 100 означават по-високи цени от средните за ЕС, а под 100 – по-ниски.

По данни на Евростат през 2024 г. Северна Македония е била страната с най-евтини хранителни стоки сред 36 европейски държави. Там стандартната кошница е струвала 73 евро, или с 27% по-малко от средното за ЕС. В противоположния край е Швейцария, където същата кошница е струвала 161,1 евро – с 61,1% над средното европейско равнище. Северна Македония е страна кандидат за членство в ЕС, докато Швейцария не е част от ЕИП и разчита на двустранни споразумения с ЕС.

В рамките на ЕС Румъния има най-ниските цени на храните – 74,6 евро, което е с 25,4% под средното, докато Люксембург е най-скъпата държава със 125,7 евро или с 25,7% над средното за ЕС. След Швейцария, челната тройка на най-скъпите страни се допълва от други две държави от Европейската асоциация за свободна търговия – Исландия (146,3 евро) и Норвегия (130,6 евро). Дания, Ирландия, Франция, Австрия и Малта също отчитат цени на храните с поне 10% над средните за ЕС.

Югоизточна Европа и Западните Балкани като цяло се характеризират с най-ниски цени на хранителните продукти. Освен Северна Македония и Румъния, значително под средното за ЕС са Турция, Босна и Херцеговина, Черна гора и България, а Сърбия и Албания също остават под европейското равнище. Сред големите икономики на ЕС Италия и Германия са над средното ниво, докато Испания е с около 5,4% по-евтина. Повечето държави от Централна и част от Източна Европа, включително Полша, Чехия, Словакия и Унгария, са близо или под средното за ЕС.

Експерти посочват, че разликите в цените имат сериозно значение за домакинствата. Според Илария Бенедети от Университета в Туша структурни фактори като производствени разходи, вериги за доставки, доходи, заплати, данъчно облагане и потребителски предпочитания играят ключова роля. В страните с по-ниски доходи храната заема над 20% от разходите, което означава, че дори по-ниските номинални цени могат да представляват по-голяма тежест за домакинствата. Евростатските ценови нива не отчитат доходите, затова не показват реалната достъпност – например, въпреки високите цени в Дания, по-високите доходи позволяват на хората там да си позволят повече храна.

