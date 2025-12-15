BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.66723 BGN
Петрол
60.83 $/барел
Bitcoin
$89,842.8
1 USD
Свят Ще има ли безплатен паркинг за малките електрически коли в ЕС?

Ще има ли безплатен паркинг за малките електрически коли в ЕС?

Свят

bTV Бизнес екип

Ето какво обмислят в съюза

ЕС ще въведе серия от стимули за малки електрически автомобили в рамките на 10-годишен период. Мярката има за цел да стимулира продажбите и да защити европейските автомобилни марки от ожесточена конкуренция от Китай, като новите стимули включват безплатен паркинг и повече зарядни станции.

Планът ще даде приоритет на по-малки, по-леки и по-икономични електрически автомобили, произведени в ЕС за период от 10 години. От друга страна, изискването е автомобилите да не тежат повече от 1500 килограма.

Коя държава от ЕС купува най-много електрически коли?

Ходът идва след като пазарът е наводнен с тежки и големи електрически кросоувъри. Сега тенденцията се е насочила към по-малки модели. Многобройните предимства на малките електрически автомобили се обсъждат в Брюксел, съобщава Financial Times, цитиран от "24 часа".

Споменават се и специални места за паркиране в градовете, ексклузивни зарядни станции, намалена регулаторна тежест и друга държавна помощ за шофьорите, като единственото условие за достъп до предимствата е електрическият автомобил да тежи по-малко от 1500 килограма.

Също така по-малките електрически автомобили, произведени в Европа, ще бъдат освободени от предстоящите и все по-строги разпоредби за безопасност през следващите десет години. Това позволява на автомобилните производители да произвеждат по-малки електрически коли по-евтино и да бъдат по-конкурентоспособни.

