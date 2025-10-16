1 USD
Свят YouTube възстанови услугите си след срив, регистриран от над 400 000 потребители

YouTube възстанови услугите си след срив, регистриран от над 400 000 потребители

bTV Бизнес екип

Най-много сигнали за проблеми с платформата са подадени от САЩ

YouTube съобщи, че е отстранил проблемите с уебсайта и мобилното си приложение, след като стотици хиляди потребители по света сигнализираха за затруднения при използването на стрийминг услугите му, съобщи Al Jazeera.

„Проблемът е решен – вече би трябвало да можете да пускате видеоклипове в YouTube, YouTube Music и YouTube TV“, написа компанията в платформата X.

Компанията не уточни причината за проблемите, които продължиха около час днес сутринта, нито посочи глобалния им обхват.

Известна компания с фабрика и у нас съкращава 16 000 работни места по цял свят

Според сайта Downdetector, който следи в реално време прекъсванията на онлайн услуги, нарушенията са започнали малко преди 7:00 ч. в Източна Азия и са засегнали YouTube, YouTube Music и YouTube TV.

Потребители от Азия до Европа и Северна Америка също са съобщили за проблеми със стрийминг, достъп до сайта и използване на приложенията на YouTube и свързаните му услуги. Най-много сигнали са дошли от САЩ, показва справка в Downdetector.

Петролът поскъпна след изявление на Тръмп, че Индия ще спре петролните доставки от Русия

Сериозни прекъсвания са били регистрирани и в Япония, Бразилия и Обединеното кралство, макар точният мащаб да остава неизвестен, тъй като Downdetector се основава на подадени от потребителите сигнали и информация от социалните мрежи.

В САЩ броят на сигналите за грешки е достигнал 393 038 към 7:57 ч., след което рязко е спаднал.

За YouTube Music и YouTube TV броят на отчетените проблеми е бил значително по-нисък – под 5000 сигнала в САЩ за същия период.

