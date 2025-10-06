Защо новият iPhone 17 Pro Max струва $1 199, при себестойност $408?

Ето колко струват отделните компоненти на смартфона

Новият iPhone 17 Pro Max на Apple, представен тази есен, стартира с цена от 1 199 долара, но според анализ на производствените разходи физическите му компоненти струват около 408 долара. На пръв поглед тази разлика изглежда като огромен марж на печалба, но реалните разходи на Apple далеч не се изчерпват с цената на частите.

Най-скъпите елементи – камера, чип, дисплей

Повечето от тези 408 долара отиват за ключовите компоненти: камерната система, чипа от серията A, 5G модема и висококачествения OLED дисплей. Всеки от тях е разработен по индивидуални стандарти на Apple и заедно формират над 75% от хардуерните разходи. Това обаче е само „входният слой“ на финансовото уравнение.

Основният корпус на гелефона струва 20 долара. Батерията излиза 4 долара, паметта около 21 долара, а камерата 80 долара. Най-скърият компонент е A19 Pro chip с цена от 90 долара, пише сайтът Technomag.

Разликата между себестойността и крайната цена на дребно включва значителни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (R&D), високотехнологични производствени линии, глобална логистика, маркетинг и обслужване на клиенти.

Apple инвестира милиарди долари годишно в разработка на нови технологии, оптимизация на енергийната ефективност и усъвършенстване на екосистемата от устройства и услуги. В тази сметка попадат и разходите за производствен контрол, качествено тестване и софтуерна интеграция, които гарантират безупречното функциониране на всяко устройство.

Към тях се прибавят и глобалните разходи по дистрибуция, мощните маркетингови кампании, които поддържат имиджа на Apple като премиум бранд, както и издръжката на Apple Store мрежата – едно от най-скъпите, но и най-ефективни звена в компанията.

В крайна сметка числата подчертават, че реалната стойност на iPhone не се измерва в цената на метала, стъклото и микрочиповете, а в дизайна, инженерството и екосистемата, които произвеждат крайния продукт.

