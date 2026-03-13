×

БГ Бизнес Дума на деня: Микропредприятие

Дума на деня: Микропредприятие

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "микропредприятие"?

Микропредприятие е малка фирма, която развива стопанска дейност, но разполага с ограничен брой служители и сравнително нисък годишен оборот. Според европейските критерии към тази категория спадат предприятията, които имат до 10 заети лица и годишен оборот или балансова стойност на активите до 2 милиона евро.

Този тип предприятия са най-малката форма в групата на малките и средните предприятия. Те често се създават от един собственик или малък екип и обикновено работят в сфери като търговия, услуги, занаятчийство, производство или дигитални дейности.

Микропредприятията имат важна роля за икономиката, тъй като създават работни места и подпомагат развитието на местния бизнес. В много случаи те получават достъп до специални програми за финансиране, обучения и подкрепа, насочени към развитието на малкия бизнес.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

