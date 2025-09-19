За какво всъщност хората използват ChatGPT?

Коя е най-често срещаната форма на употреба?

Въпреки че често се говори за това как широкомащабните езикови модели (LLM) биха могли да революционизират работното място, данните от OpenAI показват различна картина – по-голямата част от използването на ChatGPT няма нищо общо с бизнес производителността.

Все по-малко и по-малко за бизнес цели

Снимка: Pexels

Според данните, делът на задачите, несвързани с бизнес дейности (както са класифицирани от самата LLM), се е увеличил от приблизително 53% от всички съобщения през юни 2024 г. до цели 72,2% през юни 2025 г.

С други думи, все повече потребители на ChatGPT го използват за лични цели – за забавление, помощ при писане или лични проекти – и все по-малко за продуктивност на работното място.

Тенденцията показва, че по-новите потребители на ChatGPT са фокусирани предимно върху лични нужди, а не върху служебни задачи, съобщава ArcTechnica, цитирано от N1.

Най-често срещаната форма на употреба

Снимка: iStock

Не е изненадващо, че голям брой потребители разчитат на ChatGPT за помощ при писане. Според проучването, цели 28% от всички разговори са били за някакъв вид помощ при писане.

Този дял се увеличава до 42%, когато става въпрос за разговори, свързани с бизнеса, а сред потребителите от мениджмънта и бизнес сектора мнозинството – 52 процента – използват ChatGPT специално за писане.

Това обаче не означава, че потребителите трябва да поискат от ChatGPT да напише целия им имейл или текст от нулата.

Най-често срещаната форма на употреба е редактирането и критикуването на съществуващи текстове ( 10,6% от всички разговори ), докато генерирането на лична комуникация представлява само 8%.

Също така, 4,5% от всички разговори са свързани с превод на текст , докато писането на художествена литература е представено само от 1,4%.

Все по-често заместител на Google

Снимка: Reuters

Използването на ChatGPT като източник на информация нараства бързо. През юни 2024 г. подобни заявки са представлявали 14% , докато през юни 2025 г. този брой скочи до 24,4% , като информационните заявки изпревариха писмените (които спаднаха от 35% през 2024 г.).

OpenAI обаче признава, че ChatGPT все още страда от проблема с така наречената „халюцинация“, т.е. изфабрикуване на факти, което го прави ненадежден източник. За щастие, в бизнес контекст, използването на ChatGPT за търсене на информация представлява само 13,5% от разговорите , далеч по-малко от писането, което доминира с 40%.

Бизнес потребители

Сред бизнес потребителите значителна част от разговора (14,9%) е свързана с вземане на решения и решаване на проблеми. Това го прави втората най-разпространена форма на употреба в работната среда, веднага след документирането и записването на информация.

OpenAI посочва, че това показва, че потребителите виждат ChatGPT не само като инструмент, който изпълнява задачи, но го използват и като съветник или асистент в изследванията .

Други форми на употреба

Въпреки че обществеността често подчертава, че ChatGPT може да прави много различни неща, данните показват, че някои форми на употреба всъщност са много редки:

мултимедия (напр. генериране или извличане на изображения): 6%

компютърно програмиране: 4,2% (частично чрез API)

креативни идеи: 3,9%

математически изчисления: 3%

взаимоотношения и лична рефлексия: 1,9%

игри и залози: 0,4%

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN