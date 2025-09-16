Първият AI министър в света ще елиминира корупцията

В коя страна се намира първият AI министър?

С развитието на изкуствения интелект много хора се страхуват, че ще бъдат заменени. Професии като счетоводители, програмисти и други често се посочват като застрашени – очаква се те или да изчезнат, или да претърпят сериозна трансформация. Пред лицето на изкуствения интелект несигурността обхваща всички – дори и самите министри.

В Албания вече има прецедент: в кабинета се появи нов член – министър на изкуствения интелект, който е изцяло създаден и управляван от AI. Новото попълнение, подобно на поп звезда, е известно просто с единственото име: Диела.

Премиерът Еди Рама я представи като член на новия си кабинет в четвъртък, четири месеца след като си осигури четвъртия мандат на изборите през май, съобщава BBC.

Ходът обаче беше по-скоро символичен, отколкото официален, тъй като конституцията на Албания настоява, че правителствените министри трябва да бъдат психически компетентни граждани на възраст поне 18 години.

Има ли предимства да има AI министър?

Диела, чието име означава слънце на албански, е малко вероятно да е източник на неласкателни изтичания на информация за правителството. Тя ще бъде жадна за власт единствено по отношение на консумираната електроенергия. А скандал с разрушителни разходи изглежда е изключен.

Нейната роля ще бъде да гарантира, че Албания ще се превърне в „страна, в която обществените поръчки са 100% свободни от корупция“.

Диела вече работеше в Албания още преди правителственото „назначаване“. Първото ѝ превъплъщение беше като виртуален асистент, задвижван от изкуствен интелект, който насочваше кандидатите през процеса на получаване на официални документи.

С други думи, министрите, внимавайте: изкуственият интелект може да се наложи да завземе и техните работни места.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN