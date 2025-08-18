1 USD
YouTube иска да купи правата за излъчване на наградите „Оскар"

YouTube иска да купи правата за излъчване на наградите „Оскар“

bTV Бизнес екип

YouTube придоби правата върху NFL Sunday Ticket и наддава за други мащабни събития

YouTube сериозно обмисля да се превърне в новия дом на най-престижното филмово събитие в света – наградите „Оскар“. Това стана ясно по време на медийната конференция Allen & Co. в Сън Вали, Айдахо, където изпълнителният директор на YouTube Нийл Мохан присъства като активен участник.

Снимка: Pexels

Макар все още да няма официално потвърждение, YouTube е обсъдил потенциално придобиване на правата за излъчване на церемонията. Това би означавало историческо изместване на ABC, която държи правата върху шоуто от близо пет десетилетия,  предава Вloomberg.

Google ще плати 30 млн. евро глоба заради измамна схема

Стремежът на YouTube към събития на живо не е нов, а компанията вече придоби правата върху NFL Sunday Ticket и наддава за други мащабни спортни прояви. Наскоро платформата постигна рекордна гледаемост с излъчване на подкаста New Heights, особено благодарение на гостуването на Тейлър Суифт. 

Снимка: Getty Images

Въпреки амбициите на YouTube, конкуренцията е ожесточена. Disney чрез ABC държи правата до 2028 г., а NBCUniversal, Amazon, Paramount и Netflix също проявяват интерес към церемонията. Всички тези компании имат или собствени телевизионни мрежи, или водещи стрийминг платформи, като някои разполагат и с филмови студия, които им осигуряват предимство в сътрудничеството с Академията за филмови изкуства и науки. Netflix и Amazon вече имат опит в продуцирането на награждавани филми, докато CBS на Paramount наскоро изгуби правата за Грами и търси нови големи събития за своите платформи.

Хиляди акаунти в Instagram бяха закрити - има ли вероятност следващият да е вашият?

YouTube обаче предлага нещо, което никой друг не може - глобален мащаб, милиардна публика и безпрецедентна достъпност. Платформата е най-гледаната в света и доминира в онлайн видеосъдържанието. 

