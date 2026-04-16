Водещият световен производител на чипове за изкуствен интелект отчете 58% ръст на печалбата си

Нетната печалба на компанията за периода януари–март е достигнала 18,2 млрд. щатски долара

Ти Ес Ем Си (TSMC/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co), водещият световен производител на съвременни чипове за изкуствен интелект и ключов доставчик на „Енвидиa“ (Nvidia), отчете 58 на сто ръст на печалбата през първото тримесечие до рекордни нива, значително над пазарните очаквания.

Компанията съобщи, че нетната й печалба за периода януари–март е достигнала 572,5 млрд. тайвански долара (18,2 млрд. щатски долара), което е осмо поредно тримесечие с двуцифрен растеж.

Резултатът надхвърля прогнозата на „Ел Ес И Джи СмартЕстимейт“ (LSEG SmartEstimate) от 543,3 млрд. долара, базирана на оценки на 19 анализатори, предаде БТА.

Според анализатори силното търсене на 3-нанометрови чипове за приложения с изкуствен интелект, както и на модерни технологии за опаковане, продължава да изпреварва производствения капацитет на компанията.

Това изведе най-ценната компания в Азия до нови върхове, като пазарната ѝ капитализация достига около 1,68 трилиона долара – почти двойно повече от тази на южнокорейския ѝ конкурент „Самсунг Електроникс“ (Samsung Electronics). Ти Ес Ем Си е и основен доставчик на „Епъл“ (Apple).

Миналата седмица компанията отчете и 35 на сто ръст на приходите за първото тримесечие на годишна база, също над пазарните очаквания.

Въпреки рисковете, свързани с войната в Близкия изток и възможни прекъсвания в доставките на материали като хелий и неон, анализаторите смятат, че компанията е в добра позиция да се справи с евентуални сътресения.

Очаква се ключова тема в близко бъдеще да бъде дали Ти Ес Ем Си ще запази или увеличи планираните капиталови разходи за 2026 г., което ще даде сигнал за увереността на ръководството в дългосрочното търсене на изкуствен интелект.

По-рано компанията посочи, че планира капиталови разходи в размер между 52 и 56 млрд. долара през 2026 г., което представлява увеличение с до 37 на сто спрямо 40,9 млрд. долара през 2025 година.

Ти Ес Ем Си инвестира и 165 млрд. долара в изграждането на производствени мощности в американския щат Аризона.

Компанията преразглежда и стратегията си в Япония, като планира да произвежда там 3-нанометрови чипове вместо да се фокусира върху по-зрели технологични възли.

Акциите на Ти Ес Ем Си, търгувани на борсата в Тайпе, са поскъпнали с около 35 на сто от началото на годината, изпреварвайки ръста от 28 на сто на по-широкия пазар.

