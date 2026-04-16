Този град е най-посещавания в България от туристи

5 общини приемат 50% от туристите в България

5 общини приемат 50% от туристите в България като начело на класацията е Несебър. За миналата година той е посетен от 1,5 млн. души. След него са София, Варна и Пловдив. Това показва изследване, направено от Адриан Николов от Института по пазарна икономика (ИПИ), цитирано от БНР.

Останалите градове в ТОП 10 са Балчик, Велинград, Банско, Хисаря и Самоков, които са посетени от над 200 000 туристи миналата година.

Пред БНР Николов коментира:

"Това са 90% от хората, които посещават България, приходите са по-концентрирани. Изненадата е по-скоро колко са разхвърлени тези общини и това, че столицата е на второ място след Несебър. Оказва се, че градският туризъм, движен от нискотарифните полети, има позитивен ефект", казва той.

Посочва, че насочването на туристическите потоци влияние оказва потоци влияние оказва създадената инфраструктура на видимо местата по Черноморието и затова там има концентрация на много туристи. Към момента екотуризмът и алтернативните форми не успяват да привлекат много туристи.

"Несебър има превес на чужденците. Там голямо влияние имат пакетните пътувания – големи групи, организирани. Затова повечето чужденци се насочват тези локации. Интересен паралел е Несебър с Балчик, защото северното Черноморие, особено след началото на пандемията, се оказва много привлекателно за туристи от Румъния, тъй като са по-добри условията за туризъм от румънското Черно море", каза икономистът от ИПИ.

Според него в момента дори да е краткотраен шокът на пазара на горива, може да се отрази на туристическия поток у нас през лятото. Николов обясни, че е трудно да се посочи какъв е процентът на туризма от БВП, но е около 2%. А има общини където туризмът е над 50%.

Той коментира и причините за големия туристически поток в Пловдив, който беше Европейска столица на културата.