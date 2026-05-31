Трябваше да бъде най-луксозният хотел в света - мегаломански проект, който погълна милиони

Огромната сграда, която наподобява пирамида по формата си е наричана "прокълнатият хотел"

Когато севернокорейците започнаха строителството през 1987 г., те бяха сигурни, че сградата ще се превърне в най-луксозния хотел в света. Тя трябваше да бъде гордостта на цялата страна, най-луксозният хотел на планетата и отговорът на Запада.

Вместо това, хотел „Рюгьонг“ в столицата Пхенян си остана бетонен гигант, където нито един гост никога не беше спал. Наричаха го „Хотелска гибел“, съобщава Net.hr.

Огромната сграда, която по форма наподобява пирамида, е висока главозамайващите 330 метра, а севернокорейците започват да я строят още през 1987 г. Тогава режимът обещава над 3000 стаи и пет въртящи се ресторанта с панорамна гледка. Те планираха откриването две години след началото на строителството. Реалността на тази гигантска сграда обаче беше малко по-различна.

През 1992 г. сградата достига планираната си височина, но работата внезапно спира. И то не за ден, два, седмица или месец. В продължение на цели шестнадесет години градът е доминиран от този гигант без прозорци, с гол бетон и ръждясали кранове на покрива. Междувременно той дори изчезва от официалните снимки на града.

Отговорът на въпроса защо се е случило това е повече от очевиден. Парите за строителство изчезнаха много бързо. След разпадането на Съветския съюз Северна Корея изпадна в икономическа криза, а мегаломанската мечта завърши като най-високата необитаема сграда в света.

До 2008 г., когато е направен вторият опит за строителство. Египетска компания покрива сградата със стъкло и метал за 180 милиона долара, така че бетонното чудовище най-накрая спира да изглежда като декор от постапокалиптичен филм. За съжаление, интериорът почти не се е променил.

„Във входното антре имаше много цимент“, описа сградата британецът Саймън Кокерел, един от малкото чужденци, влезли в нея.

Днес хотел „Рюгьонг“ свети с LED осветление и огромни пропагандни прожекции, но никой все още не е позволен вътре и е почти сигурно, че сградата е технически проблематична поради възрастта си.

Старите инсталации и вентилация от 80-те години на миналия век вероятно ще трябва да бъдат изцяло ремонтирани, за което най-вероятно няма пари. Никой не знае дали хотелът някога ще отвори врати.