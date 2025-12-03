В кои държави хората пазаруват най-често с карти чрез телефоните си?

По данни на ЕЦБ през 2024 г. 6% от всички плащания са били направени чрез мобилни приложения

Мобилните плащания продължават да набират скорост в Европа, тъй като банките се стремят да подобрят потребителското изживяване, а технологичният напредък постепенно променя навиците при пазаруване. Все повече хора използват смартфони и смарт часовници за покупки, макар темповете на приемане да се различават значително между отделните държави, предава Еuronews.

По данни на Европейската централна банка през 2024 г. 6% от всички плащания на точки на продажба (POS) в еврозоната са били направени чрез мобилни приложения, като този дял представлява 7% от общата стойност. През 2019 г. и двете стойности са били едва 1%. Мобилните плащания обхващат използването на телефони, смарт часовници и други носими устройства чрез дигитални портфейли и специални приложения.

Въпреки растящата дигитализация, паричните средства остават най-често използваният платежен инструмент – 52% от транзакциите, но само 39% от тяхната стойност. Картите представляват 39% от всички плащания, но имат най-голям дял от стойността – 45%, което показва предпочитание за употребата им при по-големи покупки. Мобилните транзакции заемат 6% от всички плащания и 7% от стойността.

Разликите между страните са значителни. Нидерландия е водещата държава в мобилните плащания в еврозоната – 19% от транзакциите на POS терминали се извършват чрез смарт устройства. Високи нива на използване се наблюдават също в Ирландия и Финландия (по 10%). Най-ниски дялове се регистрират в Словения, Хърватия и Белгия, където мобилните плащания представляват едва 3% от транзакциите. Сред големите икономики на ЕС Испания (7%) изпреварва средното равнище в еврозоната, докато Германия се изравнява с него, а Франция и Италия остават под него.

При стойността на плащанията Нидерландия отново е напред с 17%, следвана от Испания с 12%. Най-ниски стойности се отчетат в Хърватия, Белгия, Португалия и Австрия. Въпреки растящото приемане, за голяма част от потребителите сигурността остава ключов фактор – опасенията от хакерски атаки (28%) и измами (27%) продължават да бъдат сред основните пречки за по-широко използване на мобилни устройства при плащания.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN