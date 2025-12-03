BGN → EUR
1 USD
1.68403 BGN
Петрол
61.57 $/барел
Bitcoin
$94,099.1
Дума на деня: Пазарен потенциал

Дума на деня: Пазарен потенциал

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава и как се използва терминът "пазарен потенциал"?

Пазарният потенциал представлява оценка за това доколко един бизнес, продукт, услуга или приложение може да генерира приходи. С други думи, той отговаря на ключовия въпрос: „Колко силно е търсенето на това, което предлагам?“.

Тази стойност може да бъде определена чрез анализ на пазарния потенциал — процес, който изчислява колко хора вероятно биха закупили нов продукт или услуга и колко често биха го правили. Макар резултатите да не могат да гарантират напълно точна прогноза, анализът дава добра индикация дали нов бизнес или продуктово лансиране има шансове да бъде печелившо.

Собствениците на фирми, консултантите и маркетинговите специалисти използват различни методи, за да преценят пазарния потенциал. Някои се доверяват на интуицията си, докато други разчитат на математически формули и количествени модели.

Най-елементарната формула за изчисляване на пазарния потенциал включва умножаване на пазарния размер по цената на единичния продукт или услуга. Пазарният размер се определя чрез изчисляване на общия брой потенциални клиенти и изваждане на факторите, които биха ограничили покупките.

