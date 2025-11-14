В наша съседка подстригване на куче струва половината от сметката за ток

Салоните препълнени, цените растат

Според македонския сайт Денар, в страната се наблюдава истински бум в услугите за груминг на домашни любимци. Терминът доскоро почти не съществуваше в ежедневието, но днес телефоните в салоните звънят непрекъснато, а списъците за записване се пълнят седмици предварително.

Уикендите са най-напрегнати – много стопани споделят, че чакат до десет дни дори за обикновено подстригване или баня.

И цените отразяват растящото търсене: подстригването на средно голямо куче струва около 1800 денара, а при едрите породи цената надхвърля 2000 денара. Един от груминг специалистите посочва, че поскъпването е неизбежно: „Всичко стана по-скъпо – шампоан, вода, електричество. Не можем да работим на загуба.“

Въпреки това стопаните не се отказват от професионална грижа, особено тези с дългокосмести породи като шпицове, пудели и кокери. Мнозина признават, че могат да опитат да подстрижат кучето у дома, но резултатът никога не е същият.

Един собственик обяснява: „Бръснарницата не е просто подстригване. Кучето се къпе, сресва, оформят се лапите и след това се суши със сешоар. Това е истинска спа процедура.“

Експерти коментират, че засиленият интерес е логичен – броят на домашните любимци в градовете расте, а заедно с него и нуждата от регулярна, професионална поддръжка. „Кучетата се третират като членове на семейството. Хората искат домашният им любимец да изглежда красив, чист и добре поддържан“, казват специалистите.

Салоните не спират до базовите услуги. Някои вече предлагат масажи, ароматизирани вани, балсами, парфюмен спрей след подстригване, а дори и ароматерапия за тревожни кучета.

Иронично, отбелязва Денар, хората някога чакали с дни час при фризьор – днес чакат кучето си.

Домашните грумъри подчертават, че работата е сериозна професия, изискваща умения, търпение и много любов: „Не можеш да кажеш на куче да стои мирно. Всяка сесия е различна. Затова цената следва трудността на работата.“

А когато четириногите клиентите излязат от салона – чисти, ароматни и с малки панделки на врата – е трудно човек да не се усмихне. Дори и когато знае, че тази красота струва почти половината от месечната сметка за ток.

