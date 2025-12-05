BGN → EUR
Технологии Стартъп компания събра 4 млн. долара, за да помага на брандовете да изпъкват в AI търсенията

Стартъп компания събра 4 млн. долара, за да помага на брандовете да изпъкват в AI търсенията

bTV Бизнес екип

Azoma анализира класирането на своите клиенти спрямо конкурентите и идентифицира пропуските в тяхната AI видимост

Лондонската стартираща компания Azoma, която помага на брандовете да се позиционират по-добре в резултатите от AI търсения и разговори с чатботове, привлече 4 млн. долара ново финансиране. Компанията цели да се възползва от бързоразвиващия се сегмент на т.нар. генеративна оптимизация на търсачките (GEO) стратегия, насочена към подобряване на видимостта на съдържание в AI резюмета, препоръки и чатботове като ChatGPT и други асистенти. Според ръководството тази нова ера на търсене изисква коренно различен подход от традиционното SEO, тъй като взаимодействията вече се случват чрез персонализирани диалози, а не чрез списъци с линкове.

Снимка: iStock

Помагаме на най-разпознаваемите брандове в света да останат релевантни в епохата на AI търсенето“, казва пред Business Insider Макс Синклер, главен изпълнителен директор и съосновател на Azoma. Основана през 2022 г., компанията е разработила два патентовани инструмента, които стоят в основата на дейността ѝ. Първият е дигиталният близнак“ технология, която симулира как даден бранд се появява в отговорите на AI чатботове. Понеже повечето AI разговори са частни и недостъпни за анализ, Azoma създава демографски профили на типичните клиенти и изпраща огромни обеми от заявки от тяхно име, за да разбере какво казва“ AI за конкретния бранд.

Например компанията може да зададе 100 000 въпроса към чатбот, симулирайки потребител мъж на около 30 години който пита за най-доброто кафене в даден град. След това Azoma анализира класирането на своите клиенти спрямо конкурентите и идентифицира пропуските в тяхната AI видимост. Второто ѝ решение е насочено към генериране на съдържание като продуктови описания или препоръки създадено така, че да се показва оптимално в AI резултати и чатбот отговори. Компанията работи по модел SaaS и таксува клиентите според използването, като за търговците на дребно цената зависи от продуктовите категории. Сред големите клиенти са Mars, Colgate, Zappos и Procter & Gamble, а Azoma вече е достигнала рентабилност по-рано тази година.

Снимка: Getty Images/iStock

Пазарът на GEO и т.нар. „answer engine optimization“ все още е в начален стадий и е силно конкурентен, като правилата тепърва се формират. Експерти по SEO от компании като Google и Microsoft подчертават, че основни принципи например създаването на качествено и релевантно съдържание остават важни, но Синклер посочва, че големите езикови модели напълно променят динамиката. Според него AI търсенията включват далеч по-широк набор от ключови думи, а моделите разполагат и с обогатена информация за контекста, поведението и профила на потребителя, което превръща GEO в по-сложна и многостранна дисциплина от класическото SEO.

Тази компания дава безплатни пътувания и луксозни автомобили на най-добрите си служители

„LLM моделите функционират по коренно различен начин това е съвсем нова технология, подчертава той, обяснявайки, че традиционните оптимизационни тактики вече не са достатъчни. Финансирането в предварителния кръг Series A идва от Ignite Ventures, Rank Ventures, eBay Ventures x Techstars, Twinpath, MaRS ISF и няколко ангел-инвеститори. Средствата ще бъдат използвани за разширяване на инженерния екип, усъвършенстване на патентованите AI инструменти и навлизане на нови пазари, включително САЩ, Близкия изток и Азия, където търсенето на GEO решения расте експлозивно.

