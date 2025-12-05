Стартъп компания събра 4 млн. долара, за да помага на брандовете да изпъкват в AI търсенията

Azoma анализира класирането на своите клиенти спрямо конкурентите и идентифицира пропуските в тяхната AI видимост

Лондонската стартираща компания Azoma, която помага на брандовете да се позиционират по-добре в резултатите от AI търсения и разговори с чатботове, привлече 4 млн. долара ново финансиране. Компанията цели да се възползва от бързоразвиващия се сегмент на т.нар. генеративна оптимизация на търсачките (GEO) – стратегия, насочена към подобряване на видимостта на съдържание в AI резюмета, препоръки и чатботове като ChatGPT и други асистенти. Според ръководството тази нова ера на търсене изисква коренно различен подход от традиционното SEO, тъй като взаимодействията вече се случват чрез персонализирани диалози, а не чрез списъци с линкове.

„Помагаме на най-разпознаваемите брандове в света да останат релевантни в епохата на AI търсенето“, казва пред Business Insider Макс Синклер, главен изпълнителен директор и съосновател на Azoma. Основана през 2022 г., компанията е разработила два патентовани инструмента, които стоят в основата на дейността ѝ. Първият е „дигиталният близнак“ – технология, която симулира как даден бранд се появява в отговорите на AI чатботове. Понеже повечето AI разговори са частни и недостъпни за анализ, Azoma създава демографски профили на типичните клиенти и изпраща огромни обеми от заявки от тяхно име, за да разбере какво „казва“ AI за конкретния бранд.

Например компанията може да зададе 100 000 въпроса към чатбот, симулирайки потребител – мъж на около 30 години – който пита за най-доброто кафене в даден град. След това Azoma анализира класирането на своите клиенти спрямо конкурентите и идентифицира пропуските в тяхната AI видимост. Второто ѝ решение е насочено към генериране на съдържание – като продуктови описания или препоръки – създадено така, че да се показва оптимално в AI резултати и чатбот отговори. Компанията работи по модел SaaS и таксува клиентите според използването, като за търговците на дребно цената зависи от продуктовите категории. Сред големите клиенти са Mars, Colgate, Zappos и Procter & Gamble, а Azoma вече е достигнала рентабилност по-рано тази година.

Пазарът на GEO и т.нар. „answer engine optimization“ все още е в начален стадий и е силно конкурентен, като правилата тепърва се формират. Експерти по SEO от компании като Google и Microsoft подчертават, че основни принципи – например създаването на качествено и релевантно съдържание – остават важни, но Синклер посочва, че големите езикови модели напълно променят динамиката. Според него AI търсенията включват далеч по-широк набор от ключови думи, а моделите разполагат и с обогатена информация за контекста, поведението и профила на потребителя, което превръща GEO в по-сложна и многостранна дисциплина от класическото SEO.

„LLM моделите функционират по коренно различен начин – това е съвсем нова технология, подчертава той, обяснявайки, че традиционните оптимизационни тактики вече не са достатъчни. Финансирането в предварителния кръг Series A идва от Ignite Ventures, Rank Ventures, eBay Ventures x Techstars, Twinpath, MaRS ISF и няколко ангел-инвеститори. Средствата ще бъдат използвани за разширяване на инженерния екип, усъвършенстване на патентованите AI инструменти и навлизане на нови пазари, включително САЩ, Близкия изток и Азия, където търсенето на GEO решения расте експлозивно.

