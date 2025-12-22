BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.66994 BGN
Петрол
60.15 $/барел
Bitcoin
$89,106.1
Технологии Смарт телевизорът ни следи: Как да го спрем?

Смарт телевизорът ни следи: Как да го спрем?

bTV Бизнес екип

Tехнологията изгражда подробен профил на зрителите

Смарт телевизорите събират подробни данни за съдържанието, което гледат потребителите, и за техните навици, показва разследване на платформата Wirecutter, цитирано от The New York Times.

Според публикацията съвременните телевизори използват технологията за автоматично разпознаване на съдържание (Automatic Content Recognition – ACR), която анализира аудио- и визуалния сигнал на всичко, излъчвано на екрана. Това включва както програми от кабелна и ефирна телевизия, така и съдържание от стрийминг платформи, игрови конзоли, DVD плейъри и други устройства, свързани чрез HDMI.

Чрез създаването на цифров „отпечатък“ на гледаното съдържание технологията събира метаданни за филми и предавания и постепенно изгражда подробен профил на зрителите. Данните се използват за персонализирани препоръки и рекламни кампании, а в някои случаи се продават и на пазари за търговия с информация.

Ето колко ще струва празничната трапеза тази година

Разследването сочи, че при някои модели ACR се активира изключително често – до веднъж на всеки 10 милисекунди, като информацията се изпраща към сървъри по няколко пъти в минута. Дори при изключване на телевизора от интернет, данните могат да бъдат съхранявани локално и впоследствие качени при повторно свързване, например за актуализация на софтуера.

Технологията привлече широко обществено внимание през 2017 г., когато Федералната търговска комисия на САЩ наложи глоба на производителя Vizio за използване на ACR без съгласието на потребителите. Въпреки че производителите вече са задължени да искат одобрение, според авторите на разследването тази опция често е трудно откриваема и „скрита“ сред множество настройки.

ЕС не постигна съгласие пътниците да не плащат за ръчен багаж до 8 кг

Wirecutter отбелязва, че събирането и търговията с потребителски данни са се превърнали в многомилиарден бизнес и са сред факторите за понижаването на цените на съвременните телевизори. В същото време остава неясно кой има достъп до събраната информация и доколко тя е защитена.

Експертите препоръчват на потребителите, които са загрижени за личната си неприкосновеност, да изключат функцията за автоматично разпознаване на съдържание от настройките на своите телевизори, тъй като това не влияе върху основната им функционалност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

