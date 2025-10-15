Скоро ще можете да пазарувате от популярен магазин директно през ChatGPT

OpenAI продължава да разширява амбициите си извън границите на чатботовете

Walmart си партнира с OpenAI, за да даде възможност на клиентите да разглеждат и пазаруват директно през популярния чатбот ChatGPT. Най-големият търговец на дребно в света цели чрез това сътрудничество да използва изкуствения интелект, за да се изпревари с Amazon в сферата на онлайн търговията, предава CNN.

Снимка: iStock

Изпълнителният директор на Walmart, Дъг Макмилън, обяви във вторник, че онлайн пазаруването в момента представлява „търсачка и дълъг списък от резултати“. По думите му това скоро ще се промени благодарение на AI, който ще предостави по-визуално и персонализирано потребителско изживяване.

Според говорител на Walmart, новата функционалност ще бъде пусната през есента и ще предоставя достъп до широка гама продукти – от артикули, предлагани от Walmart, до дрехи, развлечения и храни, доставяни от трети страни. Скоро след това ще се добавят и продукти от каталога на Sam’s Club.

Снимка: istockphoto.com

Компанията ще използва наскоро представения инструмент на OpenAI – „Instant Checkout“, чрез който потребителите могат да закупуват продукти директно през ChatGPT. Подобни партньорства OpenAI има и с Etsy, а платформи, базирани на Shopify – като Skims на Ким Кардашиян и спортната марка Vuori – също предстои да бъдат интегрирани. Все пак, колаборацията с Walmart е най-мащабното досега за ChatGPT в сферата на онлайн пазаруването.

Междувременно, OpenAI продължава да разширява амбициите си извън границите на чатботовете. Главният изпълнителен директор Сам Алтман ще се яви пред Търговската комисия на Сената на САЩ на 8 май 2025 г., за да говори за развитието на изкуствения интелект. Компанията планира изграждането на нова ера за интернет и инвестира милиарди в тази насока.

Технологичните гиганти обявяват вложения в размер на стотици милиарди долари в сферата – от центрове за данни до масови поръчки на чипове. Въпреки това, критици поставят под въпрос дали тези инвестиции реално носят печалба, въпреки рязкото покачване на пазарните оценки. Финансовите параметри на споразумението между Walmart и OpenAI не са публично обявени. След новината, акциите на Walmart (WMT) поскъпнаха с почти 3%.

