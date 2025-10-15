БНБ: Броят на банкнотите в обращение падна до 4-годишно дъно

Най-масово разпространени остават банкнотите от 50 лева

Броят на банкнотите в обращение в България е достигнал най-ниското си ниво от последните четири години, показват данните на Българската народна банка, цитирани от БТА. В края на септември тази година общият брой на банкнотите в обращение възлиза на 533,69 милиона. За последно по-ниско количество е било регистрирано през юни 2021 година, когато в обращение са били 528,88 милиона банкноти.

Спрямо предходния месец, броят на банкнотите е намалял с около 4%, или с малко над 23 милиона броя. На годишна база спадът е по-значителен — почти 12% или с 71,2 милиона по-малко в сравнение със септември 2024 г., когато банкнотите в обращение са били 604,92 милиона.

Спадът засяга всички номинали. Въпреки това, към края на септември 2025 г. най-масово разпространени остават банкнотите с номинал от 50 лева, които са 214,6 милиона, следвани от тези със стойност 100 лева — 133,1 милиона.

Към края на отчетния месец общата стойност на банкнотите в обращение достига 26,55 милиарда лева. Това е най-ниската стойност от май 2023 година, когато сумата е била 26,15 милиарда. На месечна база намалението е с 1,14 милиарда лева (или 4%), а на годишна — с 3,13 милиарда, което представлява спад от 10,5%.

Банкнотите с най-висока стойност остават тези от 100 лева — с обща стойност 13,3 милиарда лева, следвани от купюрите от 50 лева, които възлизат на 10,7 милиарда лева. По отношение на монетите, към края на септември техният брой достига 3,38 милиарда, а общата им стойност е 620,3 милиона лева.

Снимка: bTV

Както припомня БТА, от 1 януари 2026 година България ще премине към еврото. За период от един месец левът и еврото ще бъдат паралелно валидни платежни средства, след което — от 1 февруари — еврото ще стане единствената официална валута. Обмяната на левове ще бъде възможна без такси в първите 6 месеца в банковите клонове, в над 2000 офиса на „Български пощи“, както и в БНБ. Банковите депозити ще бъдат автоматично преобразувани в евро по фиксирания курс. В този преходен период някои банки вече премахнаха таксите за внасяне на пари в брой.

На този фон, докато парите в обращение намаляват, депозитите на домакинствата в банковата система бележат сериозен ръст. Данните на БНБ сочат, че към края на август 2025 г. те достигат 95,417 милиарда лева, което представлява увеличение от 12,7% на годишна база или с почти 11 милиарда повече спрямо предходната година.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN