Meta ограничава достъпа до Instagram за деца под 13 години

Instagram въвежда допълнителни ограничения за тийнейджъри, като настройките за сигурност в акаунтите им вече ще се съобразяват с възраста им. Настройките включват автоматични мерки за поверителност и ограничаване на съдържание, включително теми като насилие, козметични интервенции и самонараняване, предава CNN.

С последната актуализация от вторник, Instagram предприема още по-строги действия. Платформата вече няма да популяризира публикации с нецензурен език или такива, които насърчават рисково поведение – като каскади, свързани с опасност, или съдържание, включващо марихуана. Освен това, тийнейджърите няма да могат да следват акаунти, които редовно публикуват неподходящо за възрастта съдържание. Дори ако вече ги следват, ще бъдат ограничени в достъпа до тези профили – няма да виждат публикации, да разменят съобщения или да взаимодействат чрез коментари. Ще бъдат блокирани и допълнителни ключови думи за търсене, като например „алкохол“ или „кръвопролития“. От Meta уточняват, че чатботът им с изкуствен интелект също няма да предоставя отговори, които не отговарят на стандартите за съдържание, подходящо за деца под 13.

Meta коментира, че целта е максимално ограничаване на неподходящото съдържание. Актуализацията следва серия от критични доклади, които поставят под въпрос ефективността на защитите за тийнейджърите. Например, проучване от организации за онлайн сигурност показва, че около 60% от тийнейджърите на възраст между 13 и 15 години са се сблъсквали с „опасно съдържание и нежелани съобщения“, въпреки активираните защити. Meta отхвърля тези твърдения, определяйки доклада като едностранчив и акцентира на положителния опит на много млади потребители.

Новите мерки автоматично ще се прилагат към всички потребители под 18 години, с възможност за връщане към по-свободни настройки с родителско съгласие – ако акаунтите им са свързани. Преди това тийнейджъри на 16 и 17 години можеха сами да изключат защитите, но сега това ще важи само за настройките по подразбиране за поверителност.

Meta използва технологии с изкуствен интелект, за да разпознава реалната възраст на потребителите, дори когато са въвели невярна дата на раждане. От началото на следващата година родителите ще могат да активират по-строг режим – „Ограничено съдържание“, който ще филтрира още повече публикации, ще забрани коментари и ще ограничи взаимодействията с изкуствен интелект. Новите функции ще бъдат въведени първо в САЩ, Великобритания, Австралия и Канада, а в останалите държави – на по-късен етап.

