Швейцарска църква инсталира AI технология, за да свърже хората с божественото

Посетителите могат да използват технологията на над 100 езика

Преди около 300 години поклонниците за първи път се молели в параклиса „Свети Петър“ и са възприемали общуването с Исус като духовен акт на вяра, а не като буквален разговор. Днес обаче, в най-старата църква в Люцерн, Швейцария, вярващите вече имат възможност да говорят с компютърно генериран аватар на Божия Син.

Снимка: Getty Images/iStock

Проектът „Deus in machina“ е разработен от екип в Изследователската лаборатория за потапящи се реалности на Университета за приложни науки и изкуства в Люцерн, заедно с богослова Марко Шмид от параклиса. „Много хора дойдоха да говорят с него“, споделя Шмид, като отбелязва, че досега са проведени около 900 разговора между машината и посетители от всички възрасти. „Особено интересно беше да се види, че хората се отнасяха сериозно към разговора“, добавя той, предава NBC News.

Изкуственият интелект Исус е разработен чрез специализиран софтуер и е резултат от два месеца съвместни експерименти. Посетителите влизат в изповедална кабина, където аватарът на компютърен екран предлага съвети, базирани на библейски писания, на повече от 100 езика. Въпреки това, посетителите са предупредени да не споделят лична информация и да осъзнават, че взаимодействието с машината е на собствен риск.

„Това не е изповед; целта ни не е да пресъздадем традиционната изповед“, уточнява Шмид. Темите, които посетителите са обсъждали, включват истинската любов, задгробния живот, самотата, войната, страданието в света и въпроси за съществуването на Бог. Също така са засегнати позиции на Католическата църква относно хомосексуалността и случаите на сексуално насилие, с които институцията се е сблъсквала.

Според проектното резюме на католическата енория в Люцерн, повечето участници се определят като християни, но в разговора са участвали и агностици, атеисти, мюсюлмани, будисти и даоисти. Най-често те говорят немски, но Исус с изкуствен интелект може да общува и на китайски, английски, френски, унгарски, италиански, руски, испански и други езици.

Технологията не изисква специални предпазни мерки, тъй като може „да се справя сравнително добре с противоречиви теми“, посочва професор Филип Хаслбауер, който е отговорен за техническата част на проекта.

