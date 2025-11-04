1 USD
БГ Бизнес Ето колко пари от бюджета отиват за Българската православна църква

Ето колко пари от бюджета отиват за Българската православна църква

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Как се разделя финансирането между Мюсюлманското вероизповедание и Католическата църква у нас

Държавната субсидия за източноправославното вероизповедание се предоставя на Българската православна църква – Българска патриаршия в размер на 31 188,9 хил. евро. Това става ясно от проектобюджета, който Министерството на финансите публикува снощи.

Как са разпределени финансите?

Снимка: Аз, репортерът

Рилският, Бачковският и Троянският манастир ще получат една и съща сума - 306,8 хил. евро. За разлика от миналата година, когато Рилският манастир получи най-много пари- 600 хиляди лева. Троянският манастир и Бачковският манастир получиха по 200 хиляди лева.

За мюсюлманското вероизповеданиеМюсюлманско изповедание, се предоставя субсидия в размер на 6 531,2 хил. евро.

На 400 км от София: В този град е позволено да живеят само мъже

За задграничните епархии и митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия, а именно Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа, се отпуска субсидия в размер на 484,0 хил. евро.

За българските православни църковни общини в чужбина се предоставят 470,1 хил. евро.

На Католическата църква в България се предоставя държавна субсидия в размер на 395,7 хил. евро, а на протестантските вероизповедания в България – 714,3 хил. евро.

Религиозната общност на евреите в България получава 47,6 хил. евро, а Арменската Апостолическа православна света църква51,1 хил. евро.

Общият размер на държавната субсидия за всички вероизповедания възлиза на 39 882,0 хил. евро.

