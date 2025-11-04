Ето колко пари от бюджета отиват за Българската православна църква

Как се разделя финансирането между Мюсюлманското вероизповедание и Католическата църква у нас

Държавната субсидия за източноправославното вероизповедание се предоставя на Българската православна църква – Българска патриаршия в размер на 31 188,9 хил. евро. Това става ясно от проектобюджета, който Министерството на финансите публикува снощи.

Как са разпределени финансите?

Снимка: Аз, репортерът

Рилският, Бачковският и Троянският манастир ще получат една и съща сума - 306,8 хил. евро. За разлика от миналата година, когато Рилският манастир получи най-много пари- 600 хиляди лева. Троянският манастир и Бачковският манастир получиха по 200 хиляди лева.

За мюсюлманското вероизповедание – Мюсюлманско изповедание, се предоставя субсидия в размер на 6 531,2 хил. евро.

За задграничните епархии и митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия, а именно Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа, се отпуска субсидия в размер на 484,0 хил. евро.

За българските православни църковни общини в чужбина се предоставят 470,1 хил. евро.

На Католическата църква в България се предоставя държавна субсидия в размер на 395,7 хил. евро, а на протестантските вероизповедания в България – 714,3 хил. евро.

Религиозната общност на евреите в България получава 47,6 хил. евро, а Арменската Апостолическа православна света църква – 51,1 хил. евро.

Общият размер на държавната субсидия за всички вероизповедания възлиза на 39 882,0 хил. евро.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN