Шефът на Google: „Никой няма да е защитен, ако AI балонът се спука“

Пичай разглежда огромните енергийни потребности на AI технологиите

Главният изпълнителен директор на Google и ръководител на Alphabet Сундар Пичай заяви в интервю за BBC, че ако балонът около изкуствения интелект се спука, „никоя компания няма да бъде имунизирана“, включително и самата Alphabet. Той подчерта, че въпреки „изключителния момент“ в растежа на инвестициите в AI, в настоящия подем има и елементи на „ирационалност“. Тези предупреждения идват на фона на нарастващи опасения в Силициевата долина и извън нея, че рязкото покачване на стойностите на AI компаниите може да доведе до риск от пазарен срив.

Снимка: iStock

В интервюто си Пичай разглежда и други ключови въпроси, включително огромните енергийни потребности на AI технологиите, забавянето в постигането на климатичните цели на Google, плановете за разширяване във Великобритания, точността на AI моделите и въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда. Той отбелязва, че акциите на Alphabet са се удвоили в рамките на седем месеца, достигайки стойност от 3,5 трилиона долара, като пазарите демонстрират по-голямо доверие в способността на Google да се конкурира с OpenAI.

Специално внимание е насочено към работата на Alphabet върху специализирани суперчипове за изкуствен интелект, които се съревновават с тези на Nvidia – първата компания в света, достигнала оценка от 5 трилиона долара. В същото време анализатори изразяват резерви относно сложните сделки, възлизащи на 1,4 трилиона долара, около OpenAI, чиито приходи засега са значително по-малки от размера на инвестициите. Пичай сравнява ситуацията с предупрежденията за „ирационален ентусиазъм“ по време на дотком бума, подчертавайки, че AI секторът също може да се окаже в подобен цикъл на прекомерни очаквания.

Снимка: Reuters

Въпреки рисковете, Пичай посочва, че уникалният технологичен модел на Google – включващ собствен хардуер, AI модели, данни от YouTube и изследователски звена – поставя компанията в по-силна позиция при евентуални сътресения. Alphabet продължава да разширява дейността си и във Великобритания, като планира инвестиции за 5 милиарда паунда в инфраструктура и AI изследвания през следващите две години. Компанията възнамерява постепенно да обучава своите модели директно в Обединеното кралство, ход, който според местните власти може да превърне страната в трета глобална AI сила след САЩ и Китай.

В същото време Пичай предупреждава, че енергийните нужди на изкуствения интелект, който вече представлява 1,5% от глобалното електропотребление, ще изискват сериозни действия – разработване на нови енергийни източници и разширяване на инфраструктурата. Той признава, че енергийният интензитет на AI може временно да забави климатичните цели на компанията, макар Alphabet да остава ангажирана с плановете си за нетни нулеви емисии до 2030 г. По отношение на пазара на труда Пичай подчерта, че AI е „най-дълбоката технология“, върху която човечеството е работило, и че тя неизбежно ще доведе до промени в работните места – но и ще отвори нови възможности за тези, които успеят да се адаптират и да използват новите инструменти.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN