Сам Алтман стартира компания за сканиране на ириси с цел достигане до 1 млрд. потребители

Сам Олтман събра стотици милиони долара за амбициозен проект. Той иска да използва ирисите като доказателство, че потребителят е човек в ерата на изкуствения интелект. В центъра на инициативата е Orb – полиран метален сферичен скенер с размер на волейболна топка, който сканира ириса и издава „World ID“. Този идентификатор служи като дигитален паспорт, отличаващ хората от машините в интернет. След верификация потребителите получават достъп до мрежата World, включваща миниприложения, система за съобщения и дигитален портфейл, а също така могат да заявят токени от криптовалутата Worldcoin, която се търгува около 0,80 щ.д. за монета.

Снимка: Getty Images

Проектът е подкрепен с 240 млн. долара от инвеститори като Andreessen Horowitz, Bain Capital и Khosla Ventures, оценявайки компанията на около 2,5 млрд. долара. Амбицията е да се достигне 1 млрд. потребители, но дори след верификация на около 17,5 млн. души, това представлява под 2% от целта. Бивши служители и експерти поставят под въпрос дългосрочната стратегия и реалната полза от проекта, посочвайки, че досега основният стимул за потребителите е раздаването на криптовалута, пише Business Insider.

Компанията се сблъсква и с регулаторен натиск и етични въпроси. Orbs са инсталирани в над 20 държави, но дейността е била спирана или разследвана в Испания, Индия и Индонезия. Германия оспори мерките за защита на данните, а Китай предупреди за заплаха за националната сигурност. През октомври регулаторни органи във Филипините, Колумбия и Тайланд предприемат действия за ограничаване или спиране на сканиранията, като компанията обжалва някои решения.

Проектът започва през 2019 г., като Олтман го вижда като защита срещу технологии, които имитират човешко поведение, и като начин хората да са сигурни, че общуват с реални хора. Tools for Humanity разработва технологията и управлява проекта, а World Foundation на Каймановите острови контролира разпределението на токените.

Моделът на компанията разчита на независими оператори, които управляват Orbs по света и получават комисиони, често в Worldcoin. Въпреки усилията за спазване на местните регулации, проблемите продължават, като в някои държави се отчита, че хора сканират ирисите си главно за финансово възнаграждение. Бивши служители и анализатори подчертават, че проектът засега не предоставя съществени ползи за потребителите и остава въпросителен като бизнес, а криптовалутата Worldcoin е разглеждана повече като експеримент, отколкото като реален конкурент на долара или биткойн.

