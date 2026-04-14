1 USD
1.1685 BGN
Петрол
97.9 $/барел
Bitcoin
$74,387.5
1 USD
1.1685 BGN
Петрол
97.9 $/барел
Bitcoin
$74,387.5
Технологии „Попитай Марк“: Meta заменя шефа с AI модел

„Попитай Марк“: Meta заменя шефа с AI модел

bTV Бизнес екип

Създават дигитален клонинг на Марк Зукърбърг, за да може служителите да си говорят с него

Прдставете си, че сте един от почти 79000 служители в Meta, които искате да се свържете с шефа, но не можете. Собственикът на Meta решава този проблем. Според The Guardian, Зукърбърг работи върху свой дигитален двойник, който може да отговори на всички въпроси на служителите.

Клонингът с AI на Зукърбърг се обучава от неговите маниери и тон, както и на публичните му изявления и мисли относно стратегията развитието на компанията. Според Financial Times, обосновката на проекта е, че служителите биха могли да се чувстват по-свързани с един от най-влиятелните хора в Силициевата долина.

Шефът на Мета има история в създаването и експериментирането с дигитализирани версии на себе си.

Meta унищожи Метавселената. Компанията загуби 80 млрд. долара

Зукърбърг като AI

През 2022 г. Зукърбърг сподели свой собствен аватар в самопровъзгласилата се метавселена. Аватарът беше публично осмиван, което накара шефа на Meta да публикува нов по-добър вариант. Meta обаче ограничи визията си за метавселена, в която дигиталните представители или аватарите на хората могат да взаимодействат с други виртуални хора.

Вместо това компанията разработва генерирани от изкуствен интелект 3D герои, които могат да взаимодействат с хората в ежедневни разговори. Наскоро тя започна да се фокусира върху създаването на герой, базиран на Зукърбърг.

Състоянието на 41-годишният изпълнителен директор се оценява на над 220 млрд. долара. Той участва в процеса на обучение на своя аватар. Meta смята, че експериментът на Зукърбърг може да бъде възпроизведен от инфлуенсъри и творци – част от дигиталната икономика, която се бори с идеята за дигитални аватари .

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Какво е супердолар и как фалшивите евра и долари завзимат света
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Без аналог в Европа: Българска компания зад първата AI-водена сделка

Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Стефани Боова

Стефани Боова

Обяд в Ниш излиза колкото кафе в центъра на София

