От Ню Йорк до Лондон за 4 часа: Кои са новите технологии в транспорта?

Вижте как ще се придвижваме в бъдеще

През следващите години поне ще имаме автомобили – под формата на малки хибриди от хеликоптер и самолет, които биха могли да направят пътуването до работа лесно. Летащите плавателни съдове са само един от няколкото вълнуващи нови начина на пътуване на хоризонта.

„Бъдещето на транзита е оптимистично и амбициозно“, каза пред NYNext Йохана Фабрин, съосновател на 21st Europe, мозъчният тръст зад предложената високоскоростна железопътна мрежа, свързваща големите градове по целия континент.

Електрическите превозни средства на хидрофоли, като свръхзвукови реактивни самолети и получастни самолети, имат капацитета да революционизират пътуването през следващите години, съобщава New York Post.

През юни 2025 г. базираната във Върмонт компания BETA Technologies завърши първия по рода си пътнически полет в Северна Америка на електрически самолет със своя самолет ALIA. Елегантният кораб е с пет места и е проектиран да може да излита както вертикално като хеликоптер, така и хоризонтално - като самолет.

Пътническите полети се очакват през следващата година, а търговските услуги ще последват скоро след това, което прави тихите пътувания с нулеви емисии толкова рутинни, колкото и повикването на Uber.

ALIA е част от пренаселено въздушно пространство на компании от следващо поколение – сред които Joby Aviation, Archer Aviation, Lilium и Vertical Aerospace – които се надпреварват да произвеждат безшумни „въздушни таксита“ с нулеви емисии в голям мащаб.

Фериботите се издигат всичко

В Скандинавия енергийно ефективни електрически фериботи на подводни криле, които се носят точно над водата, превозват пътници през водни басейни от години. През 2026 г. очаквайте да ги видите да се носят и над езерото Тахо, което е сгушено между Калифорния и Невада.

„Интуитивно изглежда като лоша идея“, каза пред NYNext Густав Хаселског, главен изпълнителен директор на Candela, водещ производител на електрически лодки и фериботи на подводни криле. Но не е така. В Стокхолм електрическите фериботи на Candela са намалили времето за пътуване с около 50%.

Вместо да се носят през водата, плавателни съдове като тези, произведени от Candela и Regent, генерират подемна сила с хидрофоили - подводни крила, не много различни от тези на самолет.

С тези тънки крила, докосващи водата, съпротивлението се намалява с близо 80%. Вълната и ограниченията на скоростта, които идват с нея, стават незначителни. Пътуването е едновременно невероятно плавно и 300% по-енергийно ефективно от традиционните фериботи, задвижвани с горивни двигатели.

В Стокхолм, общественият транспортен орган в момента управлява маршрут, който е намалил времето за пътуване с около 50%.

Коркорд за следващото поколение

Откакто известният Коркорд извърши последния си полет в края на 2003 г., технологията за свръхзвуков полет е в пасивно състояние.

Но през последните години множество играчи се надпреварват да върнат въздушния транспорт, по-бърз от звука. Те получиха допълнителен тласък по-рано тази година, когато администрацията на Тръмп нареди на FAA да отмени правило, забраняващо полетите по суша.

НАСА, в партньорство с Lockheed Martin, разработва ново поколение свръхзвукови самолети, предназначени да елиминират оглушителния „бум“ – проправяйки пътя за тихи, по-бързи от звука търговски пътувания.

В отбранителното пространство, базираният в Атланта стартъп Hermeus има в процес на разработка самолет, който ще се движи пет пъти по-бързо от самия звук. Но най-вълнуващата перспектива е подходящо нареченият Boom Supersonic. Самолетът Overture на компанията има за цел да свърже Ню Йорк и Лондон за по-малко от четири часа и се очаква да бъде изстрелян до края на десетилетието.

