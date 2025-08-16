1 USD
Топ 5 Топ 10 градове, в които богатите купуват имоти през 2025 г.

Топ 10 градове, в които богатите купуват имоти през 2025 г.

bTV Бизнес екип

Вторият дом вече не е просто прищявка, а част от цялостна стратегия за запазване на богатство

Ако разполагахте с 30 милиона долара, къде бихте инвестирали във втори дом? Нов доклад на аналитичната компания Altrata хвърля светлина върху най-предпочитаните места от лицата с ултрависока нетна стойност (УВНС) хора, притежаващи поне 30 млн. долара. В проучването, което обхваща глобалната собственост към юли 2025 г., се проследяват тенденциите при покупка на частни, нерезидентни имоти, придобити като втори дом, предава Business Insider.

Снимка: Getty Images / iStock

Топ 10 в САЩ: 

  1. Маями — 13 211

  2. Ню Йорк — 12 813

  3. Лос Анджелис — 8 640

  4. Сан Франциско — 6 477

  5. Нейпълс, Флорида — 4 213

  6. Бостън — 3 167

  7. Сан Хосе — 2 824

  8. Гринуич, Кънектикът — 2 732

  9. Вашингтон, окръг Колумбия — 2 699

  10. Чикаго — 2 295

Снимка: Getty Images / iStock

Американските градове продължават да доминират класацията, като Маями (1) изпреварва дори Ню Йорк (2) с 13 211 свръхбогати собственици на втори домове, срещу 12 813 в Голямата ябълка. Следват Лос Анджелис (3), Сан Франциско (4) и изненадващият Нейпълс, Флорида (5), където цели 95% от имотите, притежавани от УВНС, се използват като второстепенни жилища. Градове като Бостън (6), Сан Хосе (7), Гринуич (8), Вашингтон, окръг Колумбия (9), и Чикаго (10) също са предпочитани, подчертавайки не само икономическата тежест на тези локации, но и тяхната стабилност и социална инфраструктура.

Топ 10 извън САЩ: 

  1. Лондон — 9 221

  2. Пекин — 5 648

  3. Хонконг — 4 939

  4. Сингапур — 4 256

  5. Женева — 1 745

  6. Мюнхен — 1 686

  7. Милано — 1 650

  8. Париж — 1 643

  9. Цюрих — 1 354

  10. Дубай — 1 288

Снимка: Getty Images / iStock

Отвъд САЩ, Лондон (1) е безапелационният лидер в международната класация със 9 221 втори имота, притежавани от свръхбогати. Това се случва въпреки затягащите се данъчни режими във Великобритания факт, който показва колко важни остават правната сигурност, културната тежест и финансовата инфраструктура. Следват Пекин (2), Хонконг (3), Сингапур (4) и швейцарските Женева (5) и Цюрих (9), които привличат купувачи със стабилност, уединение и данъчно благоприятна среда. Милано (7), Париж (8) и Мюнхен (6) допълват европейското присъствие, а Дубай (10) се отличава с нарастваща популярност благодарение на своята програма за инвестиционно гражданство и динамичен начин на живот.

Цените на жилищата в Германия продължават да се покачват

Вторият дом вече не е просто луксозна вила край морето или зимен шале той е част от цялостна стратегия за запазване на богатство, защита на активи и осигуряване на мобилност в свят на икономически и геополитически несигурности. Джак Котън от Sotheby's International Realty сравнява луксозните имоти със злато: “Можете да ги използвате, да им се наслаждавате, да създавате спомени с тях.” С нарастващия интерес към данъчно ефективни и геополитически сигурни територии, Флорида, Швейцария и доскоро Португалия с нейната "Златна виза", се очертават като ключови точки в световната карта на УВНС.

