Топ 10 градове, в които богатите купуват имоти през 2025 г.

Вторият дом вече не е просто прищявка, а част от цялостна стратегия за запазване на богатство

Ако разполагахте с 30 милиона долара, къде бихте инвестирали във втори дом? Нов доклад на аналитичната компания Altrata хвърля светлина върху най-предпочитаните места от лицата с ултрависока нетна стойност (УВНС) – хора, притежаващи поне 30 млн. долара. В проучването, което обхваща глобалната собственост към юли 2025 г., се проследяват тенденциите при покупка на частни, нерезидентни имоти, придобити като втори дом, предава Business Insider.

Снимка: Getty Images / iStock

Топ 10 в САЩ:

Маями — 13 211 Ню Йорк — 12 813 Лос Анджелис — 8 640 Сан Франциско — 6 477 Нейпълс, Флорида — 4 213 Бостън — 3 167 Сан Хосе — 2 824 Гринуич, Кънектикът — 2 732 Вашингтон, окръг Колумбия — 2 699 Чикаго — 2 295

Снимка: Getty Images / iStock

Американските градове продължават да доминират класацията, като Маями (1) изпреварва дори Ню Йорк (2) с 13 211 свръхбогати собственици на втори домове, срещу 12 813 в Голямата ябълка. Следват Лос Анджелис (3), Сан Франциско (4) и изненадващият Нейпълс, Флорида (5), където цели 95% от имотите, притежавани от УВНС, се използват като второстепенни жилища. Градове като Бостън (6), Сан Хосе (7), Гринуич (8), Вашингтон, окръг Колумбия (9), и Чикаго (10) също са предпочитани, подчертавайки не само икономическата тежест на тези локации, но и тяхната стабилност и социална инфраструктура.

Топ 10 извън САЩ:

Лондон — 9 221 Пекин — 5 648 Хонконг — 4 939 Сингапур — 4 256 Женева — 1 745 Мюнхен — 1 686 Милано — 1 650 Париж — 1 643 Цюрих — 1 354 Дубай — 1 288

Снимка: Getty Images / iStock

Отвъд САЩ, Лондон (1) е безапелационният лидер в международната класация със 9 221 втори имота, притежавани от свръхбогати. Това се случва въпреки затягащите се данъчни режими във Великобритания – факт, който показва колко важни остават правната сигурност, културната тежест и финансовата инфраструктура. Следват Пекин (2), Хонконг (3), Сингапур (4) и швейцарските Женева (5) и Цюрих (9), които привличат купувачи със стабилност, уединение и данъчно благоприятна среда. Милано (7), Париж (8) и Мюнхен (6) допълват европейското присъствие, а Дубай (10) се отличава с нарастваща популярност благодарение на своята програма за инвестиционно гражданство и динамичен начин на живот.

Вторият дом вече не е просто луксозна вила край морето или зимен шале – той е част от цялостна стратегия за запазване на богатство, защита на активи и осигуряване на мобилност в свят на икономически и геополитически несигурности. Джак Котън от Sotheby's International Realty сравнява луксозните имоти със злато: “Можете да ги използвате, да им се наслаждавате, да създавате спомени с тях.” С нарастващия интерес към данъчно ефективни и геополитически сигурни територии, Флорида, Швейцария и доскоро Португалия с нейната "Златна виза", се очертават като ключови точки в световната карта на УВНС.

