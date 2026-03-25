OpenAI затваря приложението за видео създаване Sora

OpenAI е затворила приложението си за генериране на видео чрез изкуствен интелект Sora, по-малко от две години след старта му, който предизвика голям интерес с реалистичните клипове, създавани от прости команди. Компанията ще прекрати и партньорството си за съдържание с развлекателния гигант Дисни, съобщава BBC.

OpenAI обясни, че спира Sora, за да се съсредоточи върху други разработки, като роботи, „които ще помагат на хората да решават реални, физически задачи“. Представител на Дисни заяви, че компанията „уважава решението на OpenAI да се изтегли от бизнеса с видео-генерация и да пренасочи приоритетите си“. Дисни ще работи с други AI платформи, за да използва технологията отговорно, без да нарушава авторски права.

Ще бъде спряно както потребителското приложение Sora, така и интернет платформата за професионалисти за генериране на видео. С това компанията повече няма да се фокусира върху видео-генерация, а ще развива други форми на напреднал AI, включително „агентни“ технологии, способни да изпълняват задачи автономно. Същата технология ще се използва и за обучение на роботи. Инструментите за създаване на изображения в ChatGPT не са засегнати.

Sora стартира през 2024 г. и предизвика огромен интерес заради качеството на AI-видеата, които изглеждаха като произведени от професионално студио. Но приложението предизвика и опасения за нарушаване на авторски права и заплаха за медийната индустрия. През декември Дисни стана първото голямо студио, лицензирало интелектуална собственост за използване в AI видео инструментите на OpenAI. Сделката за три години позволяваше на потребителите на Sora да създават AI видеа с герои като Мики Маус и Йода от Междузвездни войни.

Сделката бе възприета като повратна точка за технологичната индустрия и Холивуд, след като преди това големите студиа подаваха съдебни искове срещу AI компании за използване на тяхното съдържание.

Sora също така се сблъска с растяща конкуренция на пазара за AI видео, включително китайската платформа Seedance, която предизвика скандал през февруари с реалистични видеа с холивудски герои, станали вирусни онлайн.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN