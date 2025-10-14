1 USD
OpenAI ще разработва първите си чипове за изкуствен интелект с Broadcom

bTV Бизнес екип

Сътрудничеството нарежда OpenAI до гиганти като Google и Amazon

OpenAI ще си партнира с Broadcom за разработването на първите вътрешно разработени от компанията зад ChatGPT процесори за изкуствен интелект, предаде Reuters. Сделката е част от усилията на съоснованата от Сам Алтман компания да осигури изчислителната мощност, необходима за задоволяване на бързо растящото търсене. Новината доведе до ръст от над 12 на сто в стойността на акциите на Broadcom.

По силата на споразумението OpenAI ще проектира чиповете, които Broadcom ще произвежда и внедрява, като първите доставки се очакват през втората половина на 2026 г. Предвижда се пускането на персонализирани чипове с мощност 10 гигавата – еквивалентна на енергията, консумирана от над 8 милиона домакинства в САЩ.

AI променя работата: Кои позиции изчезват и кои ще оцелеят?

Сделката идва на фона на серия инвестиции в чипове за изкуствен интелект. Миналата седмица OpenAI обяви партньорство с AMD, включващо опция за придобиване на дял в компанията, а по-рано стана ясно, че Nvidia планира да инвестира до 100 млрд. долара в набиращия популярност стартъп.

"Партньорството с Broadcom  е изключително важна стъпка в изграждането на инфраструктурата, необходима за отключване на пълния потенциал на изкуствения интелект", заяви главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Олтман като финансови подробности не бяха разкрити.

Къде в Европа младите висшисти намират работа най-лесно?

Сътрудничеството нарежда OpenAI до гиганти като Google и Amazon, които също разработват персонализирани чипове, за да намалят зависимостта си от Nvidia.

