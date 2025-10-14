OpenAI ще разработва първите си чипове за изкуствен интелект с Broadcom

Сътрудничеството нарежда OpenAI до гиганти като Google и Amazon

OpenAI ще си партнира с Broadcom за разработването на първите вътрешно разработени от компанията зад ChatGPT процесори за изкуствен интелект, предаде Reuters. Сделката е част от усилията на съоснованата от Сам Алтман компания да осигури изчислителната мощност, необходима за задоволяване на бързо растящото търсене. Новината доведе до ръст от над 12 на сто в стойността на акциите на Broadcom.

По силата на споразумението OpenAI ще проектира чиповете, които Broadcom ще произвежда и внедрява, като първите доставки се очакват през втората половина на 2026 г. Предвижда се пускането на персонализирани чипове с мощност 10 гигавата – еквивалентна на енергията, консумирана от над 8 милиона домакинства в САЩ.

Сделката идва на фона на серия инвестиции в чипове за изкуствен интелект. Миналата седмица OpenAI обяви партньорство с AMD, включващо опция за придобиване на дял в компанията, а по-рано стана ясно, че Nvidia планира да инвестира до 100 млрд. долара в набиращия популярност стартъп.

"Партньорството с Broadcom е изключително важна стъпка в изграждането на инфраструктурата, необходима за отключване на пълния потенциал на изкуствения интелект", заяви главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Олтман като финансови подробности не бяха разкрити.

Сътрудничеството нарежда OpenAI до гиганти като Google и Amazon, които също разработват персонализирани чипове, за да намалят зависимостта си от Nvidia.

