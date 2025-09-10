OpenAI създава платформа за търсене на работа, която ще се конкурира LinkedIn

Кога ще стартира платформата?

OpenAI официално обяви създаването на нова платформа за търсене на работа. Тя ще използва изкуствен интелект, за да свързва търсещи работа с работодатели. Новината бе обявена от Фиджи Симо, главен изпълнителен директор на приложението, предаде CNBC.

Снимка: Reuters

Платформата ще бъде насочена не само към големи корпорации, но и към малък и среден бизнес, както и към публичния сектор, включително местни администрации. Очаква се стартирането ѝ до средата на 2026 г., а експерти вече говорят за пряка конкуренция на LinkedIn, собственост на Microsoft. Това създава напрежение между двете компании, при положение че Microsoft е най-големият инвеститор в OpenAI с вложени над 13 милиарда долара.

Откъде идва идеята за платформата?

Интересът на OpenAI към пазара на труда идва заради нарастващи притеснения около ефекта на изкуствения интелект върху заетостта. Редица технологични компании обявиха съкращения, мотивирани от автоматизацията на AI. Данни от скорошно проучване на Lightcast сочат, че работни позиции, изискващи AI умения, се заплащат средно по-високо от останалите, но също така се отбелязва, че големи групи работници рискуват да останат без работа, ако не се преквалифицират.

Обучения чрез ChatGPT

OpenAI представя и разширение на своята онлайн обучителна платформа – OpenAI Academy, която ще предлага сертификати за различни нива на владеене на изкуствен интелект. Програмата ще използва обучителния режим на ChatGPT – вместо да дава директни отговори, поощрява обучението чрез въпроси, подсказки и обратна връзка. Това директно конкурира LinkedIn Learning – платформата на Microsoft, която също предлага курсове. OpenAI заявява амбицията си да сертифицира 10 милиона американци до 2030 г., като вече си партнира с Walmart – най-големия частен работодател в САЩ.

Снимка: Pexels

„OpenAI за правителството“

Компанията засилва сътрудничеството си с правителството на САЩ, като е включена в няколко национални инициативи. На 16 юни 2025 г. стартира проекта „OpenAI за правителството“, като в същия ден бе обявено, че компанията е получила договор от Министерството на отбраната на стойност до 200 милиона долара. OpenAI участва и в мегапроекта Stargate – инвестиционна програма на стойност 500 милиарда долара за изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект на територията на САЩ.

Фиджи Симо открито признава, че навлизането на изкуствения интелект е разрушително и трансформиращо – за бизнеса, за работните места и за самата икономика. Но в същото време подчертава, че технологиите не трябва да се възприемат само като заплаха, а като възможност.

