Team-GPT: „AI няма да ни замени — ще даде на всеки по няколко асистента“

Илия Вълчанов дава отговори на някои от популярните въпроси относно изкуствения интелект

Team-GPT е български стартъп, който развива workspace за откриване и внедряване на AI use-case-и в предприятията. През 2024 г. компанията привлече $4,5 млн. seed инвестиция, водена от True Ventures. Миналата година организира AI Hackathon в София с 300 участници, а тази есен ще бъде партньор на Start Up, Bulgaria в рамките на най-голямата стартъп конференция в страната – Crossroads 2025, която ще събере 3000 участници за 3 дни (www.startupbulgaria.eu/crossroads), привличайки международни инвеститори, експерти и стартъпи от съседни държави.

Хакатонът ще се проведе в НДК, с 48 часа за създаване на решения, невъзможни без GPT технологии. Регистрация: https://www.startupbulgaria.eu/crossroads/ai-hackathon

Днес обаче, съоснователят на Team-GPT Илия Вълчанов, отговаря на няколко важни въпроса относно използването на изкуствения интелект.

AI често се справя по-добре от хората с едни задачи, но изобщо не успява с други. Можеш ли да дадеш примери – къде е силен и къде изостава?

Илия Вълчанов: Генеративните модели са много силни в текст, код, маркетинг, операции и оптимизация на процеси. Визуалните модели вече правят фотореалистични изображения и видео. Но има задачи, в които AI изостава — особено във физическия свят, като ремонти, инсталации, водопровод. Там машините още не могат да заменят човека.

Ще бъде ли AI в бъдеще повече „асистент“, който помага, или „агент“, който действа самостоятелно?

Илия Вълчанов: И двете. При задачи с висока отговорност — например медицина — AI трябва да бъде асистент, който предлага, а човекът да взема решението. В други области — като управление на трафик — агенти вече могат да действат самостоятелно.

Как една малка българска фирма може още днес да използва AI, за да стане по-продуктивна и конкурентна?

Илия Вълчанов: Всяка фирма, която работи с компютър, може да използва AI, за да си спести време и разходи. Ако не знаете откъде да започнете, свържете се с нас в Team-GPT — ще помогнем.

Ако сега започваш нов бизнес, какъв тип AI решение би създал, което да остане актуално и след години?

Илия Вълчанов: Технологията се развива прекалено бързо, за да има универсален отговор. Не бих казал „правете новия LLM“ — това вече е прекалено капиталово тежко. Но има място за продукти, които са агенти, решаващи един проблем изключително добре.

Какво си представяте за бъдещето на Team-GPT – къде искате да бъдете след няколко години?

Илия Вълчанов: Успех за нас е милиони хора да използват нашите продукти, да се образоват и да разберат как AI може да бъде приложен смислено и отговорно.

Трябва ли хората да се страхуват, че изкуственият интелект ще замени човека и масово ще останем без работа, или всъщност AI ще отвори нови възможности за кариера и бизнес?

Илия Вълчанов: Не. Това е технологичен скок, сравним с интернета или смартфона. След 20–30 години всеки ще умее да използва AI. Ще има нови професии и възможности — важно е да сме предприемчиви и да ги посрещнем подготвени.

В държави като България, където има по-голяма администрация и често тежки бюрократични процеси, може ли изкуственият интелект да помогне за намаляване на администрацията и за оптимизиране на процесите?

Илия Вълчанов: Да. Има държави, които вече го правят. Проблемът не е в парите, а във волята да се внедри. Обикновено държавната администрация е последна в приемането на нови технологии