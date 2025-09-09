Team-GPT: „AI няма да ни замени — ще даде на всеки по няколко асистента“

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Защо инвеститорите изоставят облигациите заради златото през 2025 г.
Защо облигациите вече не предлагат защита?
Илия Вълчанов дава отговори на някои от популярните въпроси относно изкуствения интелект
Team-GPT е български стартъп, който развива workspace за откриване и внедряване на AI use-case-и в предприятията. През 2024 г. компанията привлече $4,5 млн. seed инвестиция, водена от True Ventures. Миналата година организира AI Hackathon в София с 300 участници, а тази есен ще бъде партньор на Start Up, Bulgaria в рамките на най-голямата стартъп конференция в страната – Crossroads 2025, която ще събере 3000 участници за 3 дни (www.startupbulgaria.eu/crossroads), привличайки международни инвеститори, експерти и стартъпи от съседни държави.
Хакатонът ще се проведе в НДК, с 48 часа за създаване на решения, невъзможни без GPT технологии. Регистрация: https://www.startupbulgaria.eu/crossroads/ai-hackathon
Днес обаче, съоснователят на Team-GPT Илия Вълчанов, отговаря на няколко важни въпроса относно използването на изкуствения интелект.
AI често се справя по-добре от хората с едни задачи, но изобщо не успява с други. Можеш ли да дадеш примери – къде е силен и къде изостава?
Илия Вълчанов: Генеративните модели са много силни в текст, код, маркетинг, операции и оптимизация на процеси. Визуалните модели вече правят фотореалистични изображения и видео. Но има задачи, в които AI изостава — особено във физическия свят, като ремонти, инсталации, водопровод. Там машините още не могат да заменят човека.
Ще бъде ли AI в бъдеще повече „асистент“, който помага, или „агент“, който действа самостоятелно?
Илия Вълчанов: И двете. При задачи с висока отговорност — например медицина — AI трябва да бъде асистент, който предлага, а човекът да взема решението. В други области — като управление на трафик — агенти вече могат да действат самостоятелно.
Как една малка българска фирма може още днес да използва AI, за да стане по-продуктивна и конкурентна?
Илия Вълчанов: Всяка фирма, която работи с компютър, може да използва AI, за да си спести време и разходи. Ако не знаете откъде да започнете, свържете се с нас в Team-GPT — ще помогнем.
Ако сега започваш нов бизнес, какъв тип AI решение би създал, което да остане актуално и след години?
Илия Вълчанов: Технологията се развива прекалено бързо, за да има универсален отговор. Не бих казал „правете новия LLM“ — това вече е прекалено капиталово тежко. Но има място за продукти, които са агенти, решаващи един проблем изключително добре.
Какво си представяте за бъдещето на Team-GPT – къде искате да бъдете след няколко години?
Илия Вълчанов: Успех за нас е милиони хора да използват нашите продукти, да се образоват и да разберат как AI може да бъде приложен смислено и отговорно.
Трябва ли хората да се страхуват, че изкуственият интелект ще замени човека и масово ще останем без работа, или всъщност AI ще отвори нови възможности за кариера и бизнес?
Илия Вълчанов: Не. Това е технологичен скок, сравним с интернета или смартфона. След 20–30 години всеки ще умее да използва AI. Ще има нови професии и възможности — важно е да сме предприемчиви и да ги посрещнем подготвени.
В държави като България, където има по-голяма администрация и често тежки бюрократични процеси, може ли изкуственият интелект да помогне за намаляване на администрацията и за оптимизиране на процесите?
Илия Вълчанов: Да. Има държави, които вече го правят. Проблемът не е в парите, а във волята да се внедри. Обикновено държавната администрация е последна в приемането на нови технологии
