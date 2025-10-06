Компанията за процесори AMD започва партньорство с OpenAI

Новото партньорство предвижда до 160 млн. акции за OpenAI при постигане на ключови технологични и търговски етапи

AMD и OpenAI обявиха ново стратегическо споразумение, което ще изведе изкуствения интелект на следващо ниво. Инфраструктурата на OpenAI ще бъде захранвана от няколко поколения графични процесори AMD Instinct, като първото внедряване – серията AMD Instinct MI450 с обща мощност 1 гигават – се очаква през втората половина на 2026 г., съобщават от компанията на OpenAI.

Комбинацията от водещото лидерство на AMD във високопроизводителните изчисления и пионерските постижения на OpenAI в генеративния изкуствен интелект поставя двете компании в центъра на следващата голяма вълна на технологична трансформация.

Снимка: bg.wikipedia.org

По силата на споразумението OpenAI ще работи с AMD като основен стратегически партньор в изграждането на изчислителни системи за мащабен AI. Сътрудничеството започва с MI450, но ще обхване и бъдещи поколения графични процесори. Двете компании ще споделят експертиза и технологични иновации, за да оптимизират своите продуктови пътни карти – продължавайки успешната линия от MI300X и MI350X.

Това партньорство е „печелившо за всички“ – то ще ускори внедряването на изкуствения интелект в глобален мащаб и ще разшири цялата AI екосистема.

Като част от сделката AMD издава на OpenAI варант за до 160 милиона обикновени акции, който ще се прехвърля поетапно при постигане на конкретни цели. Първият транш е свързан с началното внедряване на 1 гигават, а следващите – при достигане на 6 гигавата изчислителна мощност. Прехвърлянето зависи и от пазарната стойност на акциите на AMD, както и от изпълнението на технически и търговски етапи от страна на OpenAI.

Снимка: bg.wikipedia.org

„Развълнувани сме да си партнираме с OpenAI, за да осигурим изчислителна мощ за изкуствен интелект в невиждан досега мащаб,“ каза д-р Лиза Су, председател и главен изпълнителен директор на AMD. „Това партньорство обединява силните страни на двете компании и ще подпомогне създаването на най-амбициозната AI инфраструктура в света.“

С това стратегическо сътрудничество AMD и OpenAI поставят основите на следващата ера в изкуствения интелект – изграждайки инфраструктура, способна да отговори на нарастващите глобални нужди от изчислителна мощ, иновации и мащабируемост.